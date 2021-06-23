Ракетные автографы черноморцев

На ЧФ впервые выполнена стрельба береговых ракетных комплексов «Бал» и «Утес» тандемом

Эти ракетные стрельбы – итоговый аккорд зимнего периода обучения – прошли в конце мая и были уникальными по ряду позиций, поскольку касались нескольких ведущих соединений флота. Прежде всего береговых ракетчиков и дивизии надводных кораблей.

«Таких пусков не проводилось за всю историю нашей отдельной береговой ракетной бригады», – говорит командир подполковник Алексей Щербак. – Мы выполнили стрельбу сразу двумя дивизионами: береговым противокорабельным оперативно-тактическим комплексом «Утес» и мобильным береговым ракетным комплексом «Бал».

Командир дивизиона БРК «Бал» майор Павел Могилевцев дважды завоевал переходящий приз главкома ВМФ. Но на прошедшем учении все было сложнее. Впервые создана тактическая группа разнородных сил бригады, сумевшая нанести массированный ракетный удар по противнику, роль которого выполняли крупные корабли. В стрельбах задействовали специалистов всех трех разноплановых дивизионов: одного стационарного и двух подвижных, включая «Бастион», которым командует майор Александр Мямлин.

Первым задачу выполнял «Утес». Для подполковника Дмитрия Белого это уже вторая стрельба в качестве командира дивизиона. В память о первой как неофициальная награда – «палец», металлический штырь, единственное, что остается расчету после выхода ракеты из пусковой установки. Такой «палец» комбриг на моих глазах вручил командиру дивизиона после успешной мартовской стрельбы. И вот новое испытание.

Времени для основательной подготовки не оказалось. Как и у корифея ракетных пусков командира стартовой батареи БРК «Утес» капитана Евгения Соседко. Он находился в ответственной командировке, а его командирское кресло занял старший лейтенант Илья Чистюхин.

С некоторыми из военнослужащих встречаюсь не первый раз. Например, с командиром отделения предстартовой подготовки сержантом-контрактником Андреем Капустинским. Он служит уже девять лет и участвовал во всех стрельбах БРК «Утес», начиная с момента его восстановления. Свою материальную часть знает досконально, грамотно обслуживает технику.

“Ракеты дивизионов «Утес» и «Бал» стали мишенями, которые сумел поразить на большой дальности разными комплексами зенитного ракетного вооружения современный фрегат «Адмирал Григорович»”

Командир технической батареи капитан Антон Мороз вместе с начальником пункта управления старшим лейтенантом Константином Саулиным с помощью станции «Монолит» следили за безопасностью стрельбы и «выгоняли» из района заблудшие суда, чтобы те не попали в разряд потенциальных целей. Задача очень ответственная, поскольку огонь велся на большую дальность, а в оцеплении морского полигона участвовало около 30 кораблей и судов ЧФ.

Еще одной особенностью стало то, что за пуском ракеты «Прогресс» наблюдала группа курсантов – будущих береговых ракетчиков Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова. Они проходили учебную практику в бригаде подполковника Алексея Щербака, изучали ракетную технику и, конечно, не могли пропустить столь важное событие.

«Наши курсанты получили реальное представление о ракетных стрельбах, – говорит руководитель практики капитан-лейтенант Алексей Беликов. – Для них было интересно все: начиная от приготовления изделия до самого ракетного старта».

Еще более напряженной оказалась вторая часть учения. Я видел, как сноровисто работали воины дивизиона «Бал», получив команду на перегруз изделия, доставленного на боевую позицию в горы для предстоящей стрельбы. Большегрузный КамАЗ, в котором доставили ракету в контейнере, замер в строго назначенном месте. Контейнер быстро расчехлили, убрали ребра жесткости и в считаные минуты перегрузили изделие, готовое к стрельбе, на транспортно-перегрузочную машину (ТПМ), предназначенную для формирования повторного залпа. ТПМ располагает специальным краном, с помощью которого ракетчики выполнили операцию виртуозно, с соблюдением всех мер безопасности.

«Для нас это обычная работа», – скажет мне потом заместитель командира дивизиона по вооружению майор Александр Астанович, кстати, главный рационализатор бригады береговых ракетчиков ЧФ.

На отлично сработали начальник расчета ТПМ старшина контрактной службы Нурмагомед Магомедов, за плечами которого 21 год службы, и старший механик-водитель сержант Джамиль Саламов, в активе которого 10 лет контрактной службы.

Перегрузкой руководил начальник расчета второй стартовой батареи старший лейтенант Андрей Сивицкий. Он работал с выносным пультом. Мощный кран послушно и точно выполнял все команды, отдаваемые с помощью тумблеров и джойстиков. Для Сивицкого это первая практическая стрельба в новом качестве, как и для командира технической батареи капитана Антона Мороза, который во время экзамена исполнял обязанности командира дивизиона «Бал». Что подтверждает универсальность специалистов дивизионов, их взаимозаменяемость, готовность исполнять обязанности на ступень выше занимаемой должности.

С командиром дивизиона «Бал» майором Павлом Могилевцевым я также знаком не первый год, многократно встречался с ним в разные периоды его служебной деятельности, в том числе и в День ракетных войск и артиллерии, когда он получил награду из рук командира бригады и старших начальников. И вот приятное и радостное событие: дивизион «Бал» под его руководством во второй раз завоевал переходящий приз главкома ВМФ.

«Мы обещали и вернули приз главкома ВМФ, – не без гордости за своих подчиненных поделился впечатлениями командир бригады подполковник Алексей Щербак. – Это произошло по результатам блестящей стрельбы во время серьезных учений на полигоне Опук, когда комплекс «Бал» на большой дальности и с высокой точностью поразил морскую цель, роль которой сыграло отслужившее свой срок вспомогательное судно. Кстати, в это время в Черном море пребывали и наши заокеанские «друзья», внимательно следившие за учениями Черноморского флота».

Не стану называть общее количество ракет, выпущенных черноморцами в тот день. Скажу лишь, что их количество за зимний период обучения оказалось больше, чем количество ракет, выпущенных всеми ВМС Украины за 22 года пребывания в Севастополе и в Крыму. Дело в том, что ракеты дивизионов «Утес» и «Бал» стали мишенями, которые сумел поразить на большой дальности разными комплексами зенитного ракетного вооружения современный фрегат «Адмирал Григорович».

А комбриг флотского соединения, выступивший руководителем беспрецедентных береговых стрельб, после завершения сложного экзамена, когда спадет огромное напряжение боя, буднично скажет мне с легкой усталой улыбкой: «В таком ракетном тандеме дивизионы «Утес» и «Бал» еще не стреляли. Мы добились поставленной цели. По-настоящему ударным получился итоговый аккорд зимнего периода обучения».

А с ракетчиков никто не снимал повседневных задач. И это не только бесконечные занятия и тренировки по специальности, сезонное обслуживание техники и оружия, ремонтная подготовка, марши, развертывание сил, электронные пуски, но и несение боевого дежурства, слежение за вероятным противником, который теперь днюет и ночует в Черном море.

Все это свидетельство того, что береговые ракетчики ЧФ активно вступили в летний период боевой подготовки. Да, они продолжают еще учиться, но в любую минуту готовы отразить посягательство наших бывших «партнеров» на суверенитет Российской Федерации.

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (886) за 22 июня 2021 года