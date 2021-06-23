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ТАСС

Концерн "Алмаз-Антей" впервые представит подводный беспилотник на выставке в Екатеринбурге

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Иннопром
Логотип выставки «Иннопром».
Источник изображения: formika-expo.ru

Беспилотник оснащен высокоточным навигационным оборудованием, системой связи, а также широким набором инструментов для решения различных задач под водой

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представит автономный необитаемый подводный аппарат "Сарма" в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021, которая пройдет в Екатеринбурге 5 по 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"В составе экспозиции концерна будет впервые представлен макет автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма", изготовленный Нижегородским заводом имени 70-летия Победы в рамках реализации проекта Фонда перспективных исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подводный беспилотник, разработанный в ЦКБ "Лазурит", оснащен высокоточным навигационным оборудованием, системой связи, а также широким набором инструментов для решения различных задач под водой. Аппарат сможет в течение продолжительного времени, в том числе подо льдом, проводить исследования глубин Мирового океана, транспортировать различные грузы, обслуживать подводные сооружения и коммуникации, управлять подводным нефтегазовым оборудованием, осуществлять поиск затонувших объектов.

В концерне добавили, что модульная конструкция беспилотника изготовлена с применением новейших материалов и внедрением множества новых технологических решений в области создания автономных беспилотных подводных робототехнических комплексов большого водоизмещения.

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Россия
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Алмаз-Антей
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