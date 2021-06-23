«Заморские владения» Советского Союза

Источник изображения: Матюшин Н. Ф., Аистов В. Ф., Харьков В. А. «Камрань в истории Военно-морского флота России. Апрель 1905 г., май 1979 г. – май 2002 г.». Москва, «Яуза-каталог», 2020. 582 стр., илл.

ВМБ «Камрань» во Вьетнаме была противовесом американской базе на Филиппинах

В последнее время как-то иссякает поток мемуарной и исследовательской литературы, а отдельные статьи не дают ответа на вопрос, в каком направлении движется военная наука.

Между тем вышел в свет исторический обзор «Камрань в истории Военно-морского флота России», посвященный истории базы, начавшейся со стоянки кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота в бухте Камрань в апреле 1905 года и базирования кораблей и авиации ТОФ и обеспечивающего их тыла – 922-го ПМТО (пункта материально-технического обеспечения) в бухте и на полуострове Камрань Социалистической Республики Вьетнам с мая 1979-го по май 2002-го.

Появление этого прекрасно выполненного исследования – луч света для всех увлеченных историей российского и советского флота – книжников, военнослужащих, бывавших или служивших там, и просто читателей.

Том в 500 страниц хорошо иллюстрирован, не только читается с интересом, но и дает богатую пищу для размышления. Авторский коллектив во главе с контр-адмиралом Николаем Матюшиным проделал колоссальную работу, собрав воедино воспоминания проходивших службу и обеспечивавших работу 922-го ПМТО в Камрани с 1979 по 2002 год. Опыт этих людей бесценен.

Второго мая 1979 года правительства СССР и СРВ подписали соглашение о безвозмездной аренде на 25 лет бухты Камрань. 20 апреля 1984 года уже новым подписанным соглашением предусматривалось строительство в бухте и на полуострове Камрань объектов инфраструктуры военного гарнизона. До 2004 года они должны были эксплуатироваться советским ВМФ на безвозмездной основе.

Бывшая военная база США на полуострове Камрань в провинции Кхань-Хоа была стратегически важна, поскольку оттуда можно контролировать Малайский и Сингапурский проливы, вести радиоразведку зоны Персидского залива, северной части Индийского океана, Филиппинского, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Она была нужна СССР как противовес американской ВМБ «Субик-Бей» на Филиппинах.

Четвертого мая 2002 года российский флот досрочно покинул базу в Камрани, передав вьетнамской стороне все построенное за годы присутствия ВМФ СССР в Южно-Китайском море. В конце ХХ столетия оно продолжалось 23 года, из них девять лет – базирование 17-й оперативной эскадры кораблей Тихоокеанского флота и 169-го отдельного смешанного авиационного полка морской авиации ТОФ.

База в Камрани, пожалуй, первый пример добровольного сотрудничества двух государств на взаимовыгодной основе, ранее такого не было в истории ВМФ.

Созданная постоянно действующая система подачи материально-технических средств на корабли неоднократно проверялась в ходе учений и в повседневных условиях. Обеспечивался отдых личного состава экипажей, несущих службу в Индийском океане. Обо всем этом весьма интересно написали авторы исследования деятельности советского и российского ВМФ в важнейшем регионе.

Вадим Кулинченко, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (886) за 22 июня 2021 года