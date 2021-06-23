Подводный беспилотник "Сарма" впервые будет представлен на выставке в Екатеринбурге

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Макет автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) "Сарма" впервые будет представлен в составе экспозиции концерна ВКО "Алмаз - Антей" на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021, которая пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.

"Данный подводный беспилотник сможет в течение продолжительного времени, в том числе подо льдом, проводить исследования глубин Мирового океана", - сказано в сообщении пресс-службы АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".

Аппарат будет способен "транспортировать различные грузы, обслуживать подводные сооружения и коммуникации, управлять подводным нефтегазовым оборудованием, осуществлять поиск затонувших объектов, говорится в сообщении.

Отмечено, что это универсальная платформа.

АНПА "Сарма" оснащён высокоточным навигационным оборудованием, системой связи, а также широким набором инструментов для решения различных задач под водой. "Его модульная конструкция изготовлена с применением новейших материалов и внедрением множества новых технологических решений в области создания автономных беспилотных подводных робототехнических комплексов большого водоизмещения", - сказано в сообщении.

Макет изготовлен АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" в рамках реализации проекта Фонда перспективных исследований (разработчик аппарата - АО "ЦКБ "Лазурит").

Сообщается также, что девять дочерних обществ концерна в качестве соэкспонентов представят на выставке в Екатеринбурге образцы техники и оборудования для различных областей промышленности.

В феврале заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров сообщил, что серийное производство АНПА "Сарма" планируется начать в 2024 году.

"Сейчас строится прототип совместно с "Лазуритом" (Нижний Новгород, - "ИФ"). Срок сдачи прототипа - этот год. В следующем году мы планируем перейти к созданию головного образца, и в 2023 году - это силовые установки и аппаратура, которая будет завершать строительство этого аппарата", - сказал Ведров журналистам.

По его словам, "серийное производство - 2024 год".