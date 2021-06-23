Матч-часть: специалисты Минобороны взяли под охрану Евро-2020

Специалисты по защите от химических и биологических угроз Минобороны приняли участие в охране массовых спортивных мероприятий. В частности, они следят за обстановкой в районе проведения матчей футбольного чемпионата Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Для этого используются мобильные комплексы. Эти неприметные с виду машины на базе микроавтобуса Ford Transit могут оперативно анализировать пробы воздуха, воды или грунта и выявлять наличие вредных для человека веществ. По словам экспертов, ситуаций, когда возникает необходимость в войсковой спецтехнике множество, и они не обязательно связаны с возможной атакой злоумышленников. К примеру, опасность может возникнуть при поломках оборудования и утечках токсичных веществ.

Специалисты по защите от химических и биологических угроз Минобороны приняли участие в охране массовых спортивных мероприятий. В частности, они следят за обстановкой в районе проведения матчей футбольного чемпионата Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Для этого используются мобильные комплексы. Эти неприметные с виду машины на базе микроавтобуса Ford Transit могут оперативно анализировать пробы воздуха, воды или грунта и выявлять наличие вредных для человека веществ. По словам экспертов, ситуаций, когда возникает необходимость в войсковой спецтехнике множество, и они не обязательно связаны с возможной атакой злоумышленников. К примеру, опасность может возникнуть при поломках оборудования и утечках токсичных веществ.

Готовы к любым угрозам

По словам источников «Известий» мобильные комплексы радиационной, химической и биологической разведки КМ-РХБР уже дежурят в Санкт-Петербурге. Планируется, что машины будут использовать до окончания матчей футбольного турнира Евро-2020. Как сообщили собеседники издания, в случае любой нештатной ситуации оборудование машины позволяет оперативно провести химический анализ проб воздуха, воды и грунта и оценить степень угрозы. Выявлять коронавирус у людей военные специалисты не будут — это задача медиков. Однако КМ-РХБМ может исследовать пробы на наличие опасных патогенов.

Для войск машины подобного предназначения разрабатываются на базе бронетранспортеров. Однако для работы в местах массового скопления людей был создан мобильный комплекс на базе микроавтобуса Ford Transit. Машина не выделяется на городских улицах, и не каждый даже поймет, что видит перед собой военную технику.

Вариантов, когда возникает необходимость в спецтехнике войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) множество, и они не обязательно связаны с возможной атакой злоумышленников, пояснил «Известиям» военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.

— КМ-РХБР помогут, например, при разгерметизации холодильного оборудования, утечке фреона или в случае появления в воздухе каких-то дополнительных газовых, ядовитых или удушающих смесей, — пояснил он. — Машины применяются для выявления возможных неисправностей различного оснащения, используемого в местах скопления людей. Фреон, к примеру, — достаточно ядовитое вещество, его распространение в воздухе должно оперативно обнаруживаться. Не исключена утечка газа в служебном оборудовании, опасны системы электроснабжения, в которых есть трансформаторы с ядовитыми веществами. Любая технически сложная конструкция имеет элементы, которые при их нештатном срабатывании могут вызвать загрязнение воздуха. Машины РХБР предназначены прежде всего для оценки возможной угрозы, предотвращения паники и своевременного принятия необходимых мер. Алгоритм ее использования — выявить источник опасности, определить характер и ликвидировать по существующим методикам купирования.

Основные задачи КМ-РХБР — оперативный отбор проб в заданных районах, доставка образцов в мобильные или стационарные лаборатории, передача данных по защищенным каналам связи. Машину обслуживает расчет из трех человек. Для приведения ее в «боевое» положение требуется около часа. Оборудование комплекса позволяет обнаружить токсичные вещества в воздухе менее чем за минуту.

— Эти машины развертывают для того, чтобы при возможном осложнении обстановки оценить возникающую угрозу в данный конкретный момент, — отметил Олег Желтоножко. — Мобильный комплекс оснащен набором обнаруживающих элементов, благодаря которым может оперативно выявить угрозу и вовремя среагировать на нее. Постановка такой техники на дежурство — необходимая, серьезная и ответственная мера.

Не только для войны

Дежурство на Евро-2020 — не первое применение КМ-РХБР для обеспечения безопасности российских граждан. Летом прошлого года такие комплексы использовались в Иркутской области, где в городе Усолье-Сибирском случилась технологическая авария. Тогда из канализационных очистных сооружений давно закрытого химического предприятия «Усольехимпром» произошла утечка, и загрязненная вода попала в Ангару. Как сообщали в пресс-службе Центрального военного округа, военнослужащие сводного отряда Минобороны провели мониторинг химической обстановки воздуха в черте города, забрали пробы воды и грунта в местном водоеме.

— Сегодня мы видим сообщения о росте числа заболевших коронавирусом, — рассказал «Известиям» военный эксперт Александр Перенджиев. — На этом фоне чрезвычайно выросла роль войск РХБЗ как сил, которые могут эффективно вести разведку местности, а также дезинфицировать транспорт, объекты инфраструктуры. В целом сейчас система обеззараживания должна везде внедряться, обрабатывать прилегающие к зданиям территории, детские площадки подъезды, лифты. Этому должно уделяться не меньше внимания, чем вакцинации.

В последние годы Минобороны активно использует специальные войска, в частности железнодорожные и РХБЗ, для помощи гражданскому населению. А с началом пандемии весной 2020 года на базе частей и соединений РХБЗ были сформированы мобильные группы, которые работали на гражданских объектах, где складывалась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Они проводили спецобработку и дезинфекцию помещений с помощью мощной военной техники — в частности, тепловых машин ТМС-65У.

Справка «Известий» В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» проводятся шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал футбольного турнира Евро 2020. 12 июня состоялась встреча сборных Бельгии и России, 14 июня прошел матч Польша-Словакия, 16 июня — Финляндия-Россия, 18 июня — Швеция-Словакия, 21 июня играли сборные Финляндии и Бельгии. На 23 июня запланирован матч Швеция-Польша. Четвертьфинал пройдет 2 июля.

Роман Крецул Анна Черепанова