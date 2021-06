В США россиянина обвинили в незаконном экспорте в РФ военного оборудования

Источник изображения: Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard

В США пять человек обвинили в сговоре с целью незаконного экспорта военного оборудования в Россию. Среди них два гражданина Израиля и один россиянин. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает пресс-служба минюста США со ссылкой на обвинительный акт, обнародованный федеральным жюри в Лос-Анджелесе.

Согласно судебным документам, 59-летняя Елена Шифрин из Манделейна, штат Иллинойс, а также 55-летний Владимир Придача из Воло, штат Иллинойс, были арестованы 17 июня за участие в четырехлетней схеме приобретения десятков тепловизоров, большая часть из которых стоит от $5 тыс. до $10 тыс. и контролируется Международными правилами торговли оружием.

Также в обвинительном заключении фигурируют 45-летний гражданин России Борис Полосин, два гражданина Израиля — 52-летний Владимир Гохман и 39-летний Игорь Панчерников. Последний, как уточняется, на протяжении реализации большей части незаконной схемы проживал в Калифорнии.

Обвиняемые, в соответствии с документами, приобрели устройства военного назначения, в том числе тепловизионные прицелы и очки ночного видения, прикрываясь подложными именами. После этого устройства были экспортированы их сообщниками в Россию с использованием псевдонимов и ложных адресов.

Устройства при вывозе в Россию были спрятаны среди других предметов, которые не контролируются экспортом. Всем пятерым предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения закона США о контроле за экспортом оружия. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Также их обвиняют в сговоре с целью контрабанды тепловизионных устройств из Соединенных Штатов и предоставления ложной экспортной информации для сокрытия своей деятельности. За это им могут вменить пять лет лишения свободы.

В конце мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало россиянина Александра Жукова виновным в мошенничестве в интернете. Мужчину задержали в ноябре 2018 года в Болгарии на основе запроса США. В январе 2019 года он был экстрадирован в Америку. Его обвинили в мошенничестве с использованием компьютерных сетей.

По данным следствия, в период с сентября 2014-го до конца 2016-го он якобы создал бот-ферму и арендовал серверы для подделки интернет-трафика на сайтах СМИ, включая The New York Times и The Wall Street Journal, что привело к тому, что компании платили завышенные тарифы на рекламу. Утверждается, что ущерб, причиненный действиями россиянина, составил $7 млн.