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Интерфакс-АВН

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Киев. 21 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для украинских Военно-морских сил, сообщила пресс-служба оборонного ведомства Украины.

"21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины", - говорится в сообщении.

В частности, меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз Военно-морских сил Украины.

Кроме того, на церемонии присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Участники церемонии наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.

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Страны
Великобритания
США
Украина
Проекты
Type 45
Военные учения
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