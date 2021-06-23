Участники авиасалона поборются за приз «Золотые крылья МАКС-2021»

АО «Авиасалон», выступающее при поддержке ПАО «НПО «Наука» организатором конкурса «Золотые крылья МАКС-2021», осуществляет сбор заявок предприятий на участие в мероприятии. Побороться за лидерство в шести номинациях приглашаются российские и зарубежные компании и организации, участвующие в пятнадцатом Международном авиационно-космическом салоне.

Цель конкурса – поощрить самые оригинальные и эффективные маркетинговые решения экспонентов, самые значимые достижения, прорывные проекты и успешные выступления, представленные на МАКС-2021. Дипломами и наградными знаками будут отмечены лучшие павильоны, стенды и шале, самые яркие мероприятия, экспозиции, посвященные инновационных продуктам и технологиям, проектам в рамках импортозамещения, программам международного сотрудничества. Одна из номинаций, посвященная молодым кадрам, ориентирована на участников в возрасте от 14 до 25 лет, представляющих научные разработки или новые технологии.

Как и в предыдущие годы, победителей конкурса в ходе тайного голосования определит авторитетное жюри, в состав которого войдут представители авиационных властей, предприятий и организаций авиапромышленности, общественных организаций, средств массовой информации, а также отраслевые эксперты и сотрудники АО «Авиасалон». Награждение победителей состоится 23 июля, в четвертый день работы МАКС-2021, в ходе торжественной церемонии на площадке выставочного комплекса.

«Популярность конкурса «Золотые крылья МАКС» растет, мы видим большой интерес участников к мероприятию. Важно и то, что конкуренция усиливается из-за роста уровня заявок. От салона к салону появляется все больше ярких экспозиций, выверенных маркетинговых акций, зрелищных мероприятий», - отметил Виталий Ступицкий, Руководитель Направления по организационному обеспечению мероприятий.

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно до 19 июля включительно.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО «Авиасалон».