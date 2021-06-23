Военный флот готовится к морскому салону

Принимающие участие в X Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) корабли ВМФ ошвартовались у причалов Пассажирского порта Санкт-Петербурга, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Сегодня свои места в соответствии с демонстрационным разделом программы у причалов Пассажирского порта заняли фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», а также малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово», - говорится в сообщении.

Отмечается, что главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов на совещании о подготовке к участию в МВМС-2021 поставил задачу выполнить все необходимые требования, предъявляемые к временной стоянке кораблей в Пассажирском порту, в том числе обеспечение их всеми видами запасов и приведение внешнего вида кораблей в порядок после перехода из мест базирования.

Приказом Главкома определена рабочая группа, которая будет координировать демонстрационную часть салона в Пассажирском порту. Группа состоит из офицеров Главного командования Военно-Морского Флота и Ленинградской военно-морской базы.

МВМС с 2003 года проводился на территории выставочного комплекса «Ленэкспо». Постановлением правительства Санкт-Петербурга в ноябре 2019 года утвержден проект планировки территории, включающей «Ленэкспо», для возведения объектов капитального строительства. Изменение вида разрешенного использования земельного участка исключает возможность проведения МВМС-2021 в павильонах «Ленэкспо», говорит Интерфакс.

Всего в X Международном военно-морском салоне примут участие более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава ВМФ, а также Пограничной службы ФСБ России.