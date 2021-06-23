Войти
Военно-промышленный курьер

Военный флот готовится к морскому салону

464
0
0
Международный военно-морской салон
Международный военно-морской салон.
Источник изображения: vpk-news.ru

Принимающие участие в X Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) корабли ВМФ ошвартовались у причалов Пассажирского порта Санкт-Петербурга, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Сегодня свои места в соответствии с демонстрационным разделом программы у причалов Пассажирского порта заняли фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», а также малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово», - говорится в сообщении.

Отмечается, что главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов на совещании о подготовке к участию в МВМС-2021 поставил задачу выполнить все необходимые требования, предъявляемые к временной стоянке кораблей в Пассажирском порту, в том числе обеспечение их всеми видами запасов и приведение внешнего вида кораблей в порядок после перехода из мест базирования.

Приказом Главкома определена рабочая группа, которая будет координировать демонстрационную часть салона в Пассажирском порту. Группа состоит из офицеров Главного командования Военно-Морского Флота и Ленинградской военно-морской базы.

МВМС с 2003 года проводился на территории выставочного комплекса «Ленэкспо». Постановлением правительства Санкт-Петербурга в ноябре 2019 года утвержден проект планировки территории, включающей «Ленэкспо», для возведения объектов капитального строительства. Изменение вида разрешенного использования земельного участка исключает возможность проведения МВМС-2021 в павильонах «Ленэкспо», говорит Интерфакс.

Всего в X Международном военно-морском салоне примут участие более 15 кораблей, подводных лодок, катеров и судов из состава ВМФ, а также Пограничной службы ФСБ России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
Выставки
МВМС
Похожие новости
22.06.2021
Корабли ВМФ России прибыли в Петербург для участия в Международном военно-морском салоне
18.06.2021
На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге будут представлены новейшие корабли ВМФ России
03.12.2019
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов подвел итоги обновления корабельного состава флота в 2019 году
14.02.2019
ВМФ в этом году получит фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий"
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 15:38
  • 1
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 14:44
  • 131
Есть ли будущее у танков?
  • 23.06 14:12
  • 7
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 06:50
  • 2
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125
  • 22.06 22:49
  • 24
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 22.06 22:11
  • 2
Новый амфибийный UGV от «Райнметалл»
  • 22.06 19:31
  • 30
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна