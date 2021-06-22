НАСА сообщило о безуспешной попытке оживить телескоп Хаббл

НАСА сообщило о том, что космический телескоп Хаббл перестал работать неделю назад, вечером 13 июня, из-за поломки модуля памяти бортового компьютера полезной нагрузки. Попытки устранить неисправность до сих пор были безуспешными, поэтому проводить научные исследования аппарат пока не может. Об этом сообщает издание Astronomy Now.

По словам представителей космического агентства, сам телескоп и другие научные приборы находятся в исправном состоянии. Однако так как бортовой компьютер полезной нагрузки отвечает за управление и координацию научных инструментов на борту аппарата, из-за сбоя в передаче сигналов на главный компьютер вся научная деятельность телескопа прекратилась. В прошлый понедельник, 14 июня, специалисты попытались перезапустить систему, но сделать им это не удалось.

Причиной, как считают в НАСА, стало повреждение одного из четырех модулей твердотельной памяти объемом 64 килобайта, тем не менее оживить телескоп через переключение на резервный модуль также не получилось.

Компьютер с полезной нагрузкой, известный как «Стандартный космический компьютер-1 НАСА», или NSSC-1, был разработан в 1980-х годах и является частью блока управления и обработки данных, полученных научными приборами телескопа. Это система дублирована, то есть имеется резервная копия NSSC-1, однако всегда работает только один модуль памяти, а три остальных находятся в режиме ожидания.

По состоянию на 18 июня инженеры все еще проводили диагностику системы, прежде чем попытаться переключиться на резервный компьютер. Как говорится в заявлении НАСА, научные инструменты телескопа останутся в безопасном режиме, пока проблема не будет решена.

Александр Еникеев