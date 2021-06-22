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Рогозин: Россию и Китай больше всего интересует дальний космос (Синьхуа, Китай)

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Антенный комплекс центра дальней космической связи в Крыму
Антенный комплекс центра дальней космической связи в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «Синьхуа» рассказал, что больше всего интересует Россию и Китай. Область космонавтики, на которую все чаще обращают внимание, – изучение дальнего космоса, где Китай и Россия могут друг другу помочь. Поднебесная разрабатывает ракеты, а Россия, например, могла бы помочь с двигателями.

Москва, 20 июня - Для космонавтики наиболее интересным проектом является изучение дальнего космоса, считает Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. И Россию, и Китай, которые эффективно сотрудничают в развитии космических технологий, больше всего интересует именно дальний космос, подчеркнул он в интервью агентству "Синьхуа".

"На самом деле, нас и Китай больше всего интересует дальний космос - создание… ракеты сверхтяжелого класса, разработка двигателей, которые могут иметь мощность порядка 400-500 тонн тяги, причем на экологическом топливе", - отметил Рогозин.

По его словам, такие разработки ведутся в Китае. "У нас есть такие двигатели. В принципе, мы готовы были бы реализовать партию для наших китайских коллег", - сказал глава Роскосмоса.

Дмитрий Рогозин назвал Китай хорошим партнером.

"Устремление Китая [в космос. прим. "Синьхуа"], большой страны, в 10 раз больше России по населению, с растущим валовым продуктом, с высокой капитализацией своих научных изобретений, - это хороший партнер, это наш сосед. У нас гигантская граница совместная, коллективная. У нас есть взаимопонимание или совпадающие позиции по большинству вопросов международной политики. Почему же тогда в космосе не двигаться вместе? Я считаю, это правильно", - подчеркнул глава "Роскосмоса".

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