Военный эксперт рассказал, в чем уникальность учений ТОФ в Тихом океане

Боевые корабли Тихоокеанского флота совместно с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят учения в центральной части Тихого океана. В эфире радио Sputnik ход учений прокомментировал капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев.
Впервые в новейшей истории боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России при поддержке авиации проводят учения в центральной части Тихого океана, в районе, расположенном в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курильских островов.
В учениях задействовали до 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. К маневрам привлекли противолодочные самолеты морской авиации Ту-142М3, самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27.
Как сообщает Минобороны, уже отработаны задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника, а также нанесен условный удар крылатыми ракетами по его наземным объектам.
В эфире радио Sputnik председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев назвал учения уникальными.