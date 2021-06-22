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РИА Новости

Военный эксперт рассказал, в чем уникальность учений ТОФ в Тихом океане

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Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ
Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Боевые корабли Тихоокеанского флота совместно с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят учения в центральной части Тихого океана. В эфире радио Sputnik ход учений прокомментировал капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев.

Впервые в новейшей истории боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России при поддержке авиации проводят учения в центральной части Тихого океана, в районе, расположенном в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курильских островов.

В учениях задействовали до 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. К маневрам привлекли противолодочные самолеты морской авиации Ту-142М3, самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27.

Как сообщает Минобороны, уже отработаны задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника, а также нанесен условный удар крылатыми ракетами по его наземным объектам.

В эфире радио Sputnik председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев назвал учения уникальными.

"В учениях задействованы два десятка кораблей, включая наш знаменитый ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников". Это корабли серьезные, вооруженные уже новым видом оружия, и они отрабатывали задачи на большом удалении. А с учетом участия противолодочной и стратегической авиации, подводных сил – учения просто уникальны. Мы показываем, что флот способен решать в океанских районах задачи по поддержанию интересов обороны и безопасности нашей страны. Если посмотреть на карту, то это недалеко от полигонов, океанских территорий, в которых всегда хозяйничают США. Поэтому наши корабли, морская противолодочная авиация в этом районе всегда находятся. ТОФ представлен в тех регионах, где могут формироваться угрозы с морских и океанских направлений", – сказал Михаил Ненашев.
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Страны
Россия
США
Продукция
Ил-38
Ил-78
Ка-27
МиГ-31
МиГ-31БМ
Ту-142
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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