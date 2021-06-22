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Российская газета

"Уралвагонзавод" представит танк Т-14 на выставке в Минске

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Источник изображения: rg.ru

Х Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2021 пройдет в столице Беларуси с 23 по 26 июня. Ее организаторы - государственный военно-промышленный комитет и министерство обороны Республики Беларусь. На площадях выставки будет представлен широкий спектр образцов вооружения и военной техники белорусских и зарубежных организаций. Одна из самых интересных экспозиций - от знаменитого "Уралвагонзавода".


Концерн УВЗ, входящий в госкорпорацию Ростех, на выставке MILEX 2021 в Минске покажет танк Т-14 на платформе "Армата" и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ). Кроме того, гости мероприятия увидят другую перспективную бронетехнику УВЗ. Об этом сообщила пресс-службы "Уралвагонзавода".

Танк Т-14 на платформе "Армата" - это принципиально новая и полностью российская разработка. Боевая машина обладает высокой защищенностью от обычных средств поражения, в том числе высокоточного оружия, высокой огневой мощью и повышенной маневренностью. Т-14 оснащен аппаратурой интеграции в автоматическую систему управления тактическим звеном, которая позволит ему взаимодействовать со всеми видами войск и типами боевых машин на поле боя. Отличие новой платформы от всех существующих в мире боевых машин такого класса заключается в оригинальной компоновке. Экипаж из трех человек размещен в передней части в высокозащищенном обитаемом отделении управления, изолированном от топлива и боеприпасов, а боевой модуль машины необитаем и управляется дистанционно

Еще одна из новейших разработок - универсальная бронированная инженерная машина. Она обладает функционалом трех инженерных машин бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. УБИМ способен обеспечить продвижение войск и выполнение инженерных работ непосредственно на линии соприкосновения с противником, в том числе на радиоактивно зараженной местности.

Кроме того, в макетном исполнении "Уралвагонзавод" представит уникальную боевую машину поддержки танков, а также танки Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72. Эти машины зарекомендовали себя высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, исключительной надежностью и минимальными требованиями по техническому обслуживанию в ходе эксплуатации.


Сергей Птичкин

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