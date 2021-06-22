Самый большой Boeing 737 Max cовершил первый полет.

Самый крупный лайнер из семейства Boeing 737 Max — 737 Max 10 — впервые поднялся в воздух. Как сообщает Boeing, введение самолета в эксплуатацию запланировано на 2023 год.

Семейство 737 Max — четвертое поколение пассажирских самолетов Boeing средней дальности. Они потребляют на 20 процентов меньше топлива, чем предыдущее поколение, благодаря турбовентиляторным двигателям LEAP-1B и V-образной законцовке крыла. Первый такой лайнер компания собрала в 2015 году, а через год он совершил первый полет.

Еще через три года Федеральное управление гражданской авиации США запретило летать на Boeing 737 Max. Это произошло после двух катастроф, в которых погибли все люди на борту. Из-за неправильных показаний внешних датчиков система MCAS неверно корректировала управление самолетами, и они вошли в пике и разбились.

MCAS — это программное обеспечение, которое создали, чтобы новый лайнер походил в управление на предыдущие поколения. Расследование показало, что пилоты не знали о системе и принципах ее работах. После этого Boeing внес в алгоритм MCAS исправления и разработал программу подготовки пилотов Boeing 737 Max. Благодаря этому в прошлом году лайнерам семейства разрешили вернуться в небо.

Boeing 737 Max 10 — самый крупный из семейства 737 Max. Он может перевозить до 230 пассажиров. Для сравнения, 737 Max 9 рассчитан максимум на 220 человек. Еще Max 10 тише и экологичнее остальных представителей своего поколения. Разработчикам удалось сократить его выбросы углеродного газа на 14 процентов, а шум — на 50 процентов.

Первый полет 737 Max 10 прошел 18 июня. Он длился два с половиной часа и был признан успешным. Самолет взлетел с аэродрома в городе Рентон, а приземлился в Сиэтле. Теперь Boeing планирует продолжить тестировать самолет и работать с регуляторами над его сертификацией. Введение самолета в эксплуатацию запланировано на 2023 год.

Кроме 737 Max 10 Boeing сейчас продолжает летные испытания еще одного лайнера — 777X. Это крупнейший двухдвигательный лайнер в мире. Ранее мы писали про его первый полет, который прошел успешно.

Василиса Чернявцева