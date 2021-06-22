Топ российских бронемашин за наличные

Внутри всё, что нужно — комфортные кресла, климат-контроль, и, конечно, много брони.

Хоть на охоту, хоть на спецоперацию.

ГАЗ «Тигр» — самый популярный бронеавтомобиль в российских силовых структурах. Некоторые машины, отслужившие своё, попадают на вторичный рынок. Самый свежий и беспроблемный «Тигр» продают за 8 млн рублей. Шестилитровый дизельный двигатель, камуфляжная окраска, прожекторы, огромные колёса и перешитый салон.

Тяжелая артиллерия

Хочется настоящей экзотики? Добро пожаловать в мир бронетранспортеров. Они стоят дешевле, чем большинство новых иномарок, и могут ездить везде, где нужно. Например, БТР-80 продают с хранения всего за 2 млн рублей. 10-литровый двигатель и противопульное бронирование входят в стоимость.

Плавает и рычит

Нравится активный отдых, но нет катера? Не беда. Делай раз — копим 7,5 млн рублей. Делай два — покупаем плавающий бронетранспортёр ГАЗ-59037. Внутри двигатель от КАМАЗа, а на крыше — платформа для перевозки гидроцикла, квадроцикла и всего, что душе угодно. Гидравлика и уютный салон, обшитый недорогой кожей, идут в комплекте. Этот монстр может плавать — мощности двигателя в 300 лс. достаточно, чтобы переплыть Волгу.

Тачка из PUBG

Вызвать это чудо техники с помощью эйрдропа нельзя, но можно купить. Минимальная цена на БРДМ в хорошем состоянии — примерно 800 тыс. рублей, пишет Hi-tech.mail.ru. Даже Kia Rio выйдет дороже. За скромные деньги внутри будет стоять V8 от ГАЗ, двухместный салон и штатный руль. Максимальная скорость броневика — 85 км/ч по шоссе. Ну и 31 сантиметр дорожного просвета — то, что нужно для русских дорог зимой.

Режим GTA

Хотите понять, как чувствуют себя танкисты на поле боя? Купите танк! Пострелять из него не получится, зато всё остальное работает исправно. Самый быстрый танк в истории отечественной бронетехники — это «реактивный» Т-80 с газотурбинным двигателем. Арктический танк можно купить с хранения — платите 37 млн рублей и садитесь за рычаги.