В противостоянии России и Украины есть третья сторона: США и НАТО, поддерживающие Киев. Ситуация осложняется тем, что дело дошло до «красной линии», то есть возможности вступления Украины в НАТО. Учитывая, что этот вариант угрожает безопасности России, ее ответ в итоге мог бы поставить под угрозу существование украинского государства.

Если кто-то думает, что поражению сборной России по футболу в начале чемпионата Европы больше всех обрадовались бельгийцы, которые выиграли со счетом 3:0 в Санкт-Петербурге, то глубоко заблуждается. Самую большую радость от этого испытали братья и соседи русских - украинцы. Конечно, прежде всего, те, кто живет на западе страны и кто, кстати, больше всех обязан России. Ведь если бы не спорный пакт Молотова - Риббентропа, запад Украины (Галиция) и сегодня оставался бы частью Польши, ведь на протяжении веков до 1939 года он жил под властью Вены и Варшавы. У западных украинцев не было бы шансов воссоединиться с Киевом, Донбассом, Одессой и другими частями страны, и вряд ли они попытались бы силой подчинить какой-нибудь из этих украинских регионов. Если бы не СССР, им пришлось бы отстаивать свою "незалежность", борясь с Варшавой, а не с Москвой.

Нескрываемая антирусская пропаганда

Многие историки сегодня убеждены, что "спасение украинских братьев", возможно, было не самым мудрым решением Иосифа Сталина. Сегодня они, как и литовцы, которые без Сталина не получили бы свою столицу Вильнюс (он тоже относился к Польше до 1939 года), выступают в роли главных противников коммунистического режима, от которого получили все, что имеют.

За этой борьбой против "тоталитарных режимов", в которой они готовы, если бы могли, амнестировать Гитлера как "борца с коммунизмом", вырисовывается нескрываемая антирусская пропаганда, точнее борьба против России Владимира Путина и ее жизненных геополитических и экономических интересов. Парадоксально, что критика обрушивается на Россию, которая при Сталине расширилась минимально, зато уступила другим обширные территории, причем больше всех - той же Украине. Неудивительно, что до 1961 года Донецкая область официально называлась Сталинской, а Донецк - Сталино. Самые большие части Донбасса Россия "передала" Украине при правлении Сталина, а "окончательная пограничная линия" была проведена в 1928 году. "Последний удар" нанес наследник Сталина Никита Хрущев, который отдал Киеву Крым. Вместо того чтобы плевать в сторону коммунистов, украинцы, а также литовцы и другие советские народы, должны устанавливать им огромные памятники им центральных площадях.

Единственной, кто в СССР утратил территории и государственность, была Россия. Поэтому, наверное, в XXI веке ее и объявили агрессором и захватчиком территорий. Это не может не удивлять объективного наблюдателя, который знает, что почти весь бывший Советский Союз (плюс Финляндия и Польша) был территорией Российской империи. После 1917 года новая власть разделила ее на 15 "братских республик", а через 75 лет даровала им статус "независимых государств". Но быть независимым формально и по-настоящему не одно и то же, учитывая, что исторические процессы необратимы и прямолинейны. А еще они иногда приводят к неожиданным поворотам. Украина - пример незавершенной конструкции с огромными внутренними противоречиями, шатким геополитическим положением и "государственностью", которая всегда зависела от внешних факторов.

Радость от неудач

Поэтому вместо того, чтобы искать проблемы у себя и сотрудничать с соседями, легче обвинить тех, кто вас окружает, и радоваться их неудачам больше, чем собственным успехам. Хороший пример - матч между Россией и Бельгией, а точнее поражение россиян в ситуации, когда ожидалась как минимум ничья. Вместо того чтобы болеть за русских братьев, организаторы "фан-зоны" из западноукраинского Львова разливали по сто бесплатных кружек пива за каждый гол, который бельгийцы забили россиянам. Поэтому верные "антиболельщики" получили 300 порций напитка, и, разумеется, от алкогольных возлияний они не стали миролюбивее к России. Ясно, что такой цели и не ставилось. В свою очередь, киевский перевозчик "Бонд" 12 июня после поражения России дал всем скидку в размере 50 гривен (около двух долларов). Для довершения картины нужно отметить, что 12 июня - самый важный праздник. День России. А ведь этот праздник стоило бы отмечать и на Украине, так как в тот день в 1990 году Россия во главе с Борисом Ельциным приняла декларацию о государственном суверенитете. Не будь того 12 июня, вероятно, не существовало бы и современной Украины. Хотя, может, украинские националисты как раз праздновали День России пивом и бесплатным такси.

В борьбе двух государств есть третья сторона

Какое все это вообще имеет значение? Кого, в конце концов, беспокоит, что русские и украинцы думают друг о друге? Не будь семилетней гражданской войны на Украине, которая все еще продолжается и уносит жизни тысяч людей, в основном мирных жителей, все это не играло бы никакой роли. Мы могли бы рассуждать об этом, как о соперничестве наподобие, скажем, Венгрии и Словакии. Но когда речь идет о двух самых больших европейских государствах, все не так просто. В этом противостоянии есть и третья сторона: американцы и НАТО, которые поддерживают Киев. Ситуация осложняется тем, что дело дошло до "красной линии", то есть речь идет о том, что Украина, даже с нерешенными территориальными проблемами, будет принята в НАТО. Или (об этом говорят все чаще) на ее территории близ российской границы будут размещены американские ядерные ракеты. Это стало бы увертюрой к крупномасштабному конфликту, который трудно было бы контролировать во всем смыслах. Ясно, с чего начался бы этот конфликт, но чем он закончился бы, непонятно.

В России любой переход через эту "красную линию" однозначно сочли бы точкой невозврата. В прошлую среду это повторил и Владимир Путин, который заявил, что для России красной линией будет вступление Украины в НАТО или размещение на ее территории американских ракет средней дальности. Российский лидер высказался предельно ясно и насчет серьезности заявлений о том, что Украина могла бы войти в НАТО, подтвердив, что его мнение отличается от мнения большинства экспертов. "Все так немножко посмеиваются над президентом Украины Владимиром Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение", - сказал президент РФ.

Как он объяснил, в случае вступления Украины в западный военный альянс, время подлета ракеты до Москвы составило бы всего от семи до десяти минут. Путин призвал всех задуматься, можно ли этот аспект считать "красной линией"? Для сравнения он напомнил, как США отреагировали на размещение советских ракет на Кубе (время подлета до Вашингтона сократилось бы до 15 минут), из-за чего и разразился Карибский кризис. Тогда Джон Кеннеди пригрозил Хрущеву третьей мировой войной, и Москва, поразмыслив, отказалась от этой идеи, решив построить "только" Берлинскую стену. Если бы сейчас время подлета было в два раза меньше, чем в 1961 году, разве ошиблась бы Москва, если бы посчитала это угрозой для своего существования?

Путин также добавил, что Кремль знает, о чем договариваются Киев и Вашингтон, отметив, что, "весьма вероятно", вступление Украины в НАТО - "только вопрос времени". "В любом случае, никто не говорит "нет", - отметил российский президент. Он напомнил, что Москва уже видела две волны расширения НАТО на восток, когда "западные партнеры" полностью игнорировали российскую обеспокоенность. В начале 90-х годов прошлого века Москва, возможно, все еще верила джентельменским договоренностям с Западом о том, что НАТО "ни на пядь" не расширится на восток. Однако надежды на миролюбивость Вашингтона и его союзников просуществовали недолго: ровно столько, сколько нужно было американцам, чтобы убедиться, что Россия "действительно разрушена". Однако так же, как США не были до конца искренни с Москвой, Кремль сохранил несколько скрытых козырей, доказав, насколько ошибаются все те, кто спешит списать Россию со счетов. Как заявил Путин, отныне Москва будет выстраивать свою стратегию безопасности, исходя из того, что Украина может войти в НАТО. В любом случае, нет никаких гарантий, что этого не произойдет, как откровенно сказал российский лидер.

Становится ясно, и об этом уже не раз говорили Путин и все высокопоставленные российские руководители, что "российский ответ будет очень жестким", если Украина вступит на путь членства в НАТО. Сейчас мало кто взялся бы предсказать, что это может означать, но нужно напомнить слова Путина, которые он говорил в похожих ситуациях. Он всегда упоминал "ассиметричные ответы". Учитывая, что вариант "Украина в НАТО" угрожает безопасности и сохранению самой России, ее ответ в итоге мог бы поставить под угрозу существование украинского государства. Этого можно достичь симметричными, а также, прежде всего, упомянутыми ассиметричными мерами. И на этот раз можно было бы всерьез поинтересоваться желаниями украинского народа. Того самого, который до сих пор безмолвствовал, пока украинские политики и мировые державы обстряпывали свои дела.

Боян Билбия (Бојан Билбија)