Испытания авианосца мощным взрывом показали на видео

В Сети появилось видео ударных испытаний американского авианосца нового поколения Gerald R. Ford. 18 июня у побережья Флориды ВМС США взорвали у борта корабля бомбу мощностью в 18 тонн тротила. Ее срабатывание сейсмостанции на побережье расценили как толчки силой 3,9 баллов по шкале Рихтера.

Программой тестов запланированы еще два взрыва схожей мощности: на поверхности воды и в воздухе. Таким образом проверяются прочностные характеристики корпуса корабля, устойчивость его систем к потрясениям и способность продолжать бой во время интенсивного обстрела.

Мощные взрывы могут быть вызваны срабатыванием боевых частей ракет и торпед, морских мин, детонацией боеприпасов кораблей, находящихся поблизости. Ударные испытания проводятся для поиска слабых место, чтобы устранить их при строительстве следующих кораблей, пишет The Drive.

Антон Валагин