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Российская газета

Испытания авианосца мощным взрывом показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео ударных испытаний американского авианосца нового поколения Gerald R. Ford. 18 июня у побережья Флориды ВМС США взорвали у борта корабля бомбу мощностью в 18 тонн тротила. Ее срабатывание сейсмостанции на побережье расценили как толчки силой 3,9 баллов по шкале Рихтера.

Программой тестов запланированы еще два взрыва схожей мощности: на поверхности воды и в воздухе. Таким образом проверяются прочностные характеристики корпуса корабля, устойчивость его систем к потрясениям и способность продолжать бой во время интенсивного обстрела.

Мощные взрывы могут быть вызваны срабатыванием боевых частей ракет и торпед, морских мин, детонацией боеприпасов кораблей, находящихся поблизости. Ударные испытания проводятся для поиска слабых место, чтобы устранить их при строительстве следующих кораблей, пишет The Drive.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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