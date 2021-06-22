Танк Т-14 "Армата" покажут на выставке в Беларуси

На военной выставке MILEX-2021 в Минске состоится показ танка Т-14 на платформе "Армата". Это будет уже вторая зарубежная демонстрация перспективной российской бронемашины - первая состоялась на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Танк Т-14 "Армата" - первая в мире боевая машина нового поколения. Главным ее отличием от классических танков является необитаемая башня и дистанционно управляемое вооружение.

Кроме того, машина оборудована искусственным интеллектом, который упрощает задачу наведения и применения оружия. Экипажу нет нужды прицеливаться - достаточно указать направление к цели, дальше автоматика все сделает сама: определит точное расстояние до цели и наведет на нее орудие.

Как сообщает ТАСС, кроме "Арматы" "Уралвагонзавод" покажет жителям и гостям Беларуси уникальную боевую машину поддержки танков "Терминатор", а также танки Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72.

"Эти машины зарекомендовали себя высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, исключительной надежностью и минимальными требованиями по техническому обслуживанию в ходе эксплуатации", - говорится в сообщении.

Напомним, что X международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 пройдет 23-26 июня в Минске.

Николай Грищенко