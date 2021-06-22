"Росэлектроника" представит новейшую аппаратуру связи для флота на МВМС-2021

ЦАМТО, 21 июня. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех продемонстрирует новейшее оборудование связи для флота на X Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Будут представлены решения для цифровизации коммуникаций на судах ВМФ, устройства для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии, береговые осветительные приборы и системы противодействия беспилотникам.

На стенде холдинга будет показан интегрированный комплекс связи Р-760 для надводных кораблей ВМФ. Аппаратура, разработанная Омским НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику"), предназначена для ведения открытой и шифрованной радиосвязи надводного корабля ВМС с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подводными лодками, летательными аппаратами и любыми другими внешними корреспондентами. Комплекс связи может использоваться на всех типах судов, вплоть до боевых кораблей первого ранга. Также на выставке Омский НИИ приборостроения продемонстрирует судовую SDR радиостанция КВ/УКВ диапазона "Аметист", носимую радиостанцию Р-610-1 для обеспечения радиосвязи с аварийно-спасательными силами ВМФ РФ, приемопередающие и приемные антенны для судов морского и речного флотов.

НИИ "Нептун" представит на МВМС-2021 свою новую разработку – радиопередающее устройство для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). Аппаратура предназначена для оснащения новых береговых радиотехнических пунктов связи, в том числе на Северном морском пути.

Входящее в "Росэлектронику" ПАО "Интелтех" покажет в рамках салона многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС, предназначенный для цифровизации коммуникаций на морских судах и содержащий мобильный сегмент – базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа. Разработка представляет собой модульное решение, обеспечивающее беспроводную связь с бесшовным роумингом для подводных и надводных судов различного ранга.

"Предприятия "Росэлектроники" непрерывно совершенствуют средства связи для ВМФ, работают над снижением массогабаритных характеристик аппаратуры, одновременно улучшая ее функциональные возможности, повышая качество и скорость передачи информации, а также ее помехозащищенность. На МВМС-2021 мы демонстрируем образцы передового телекоммуникационного оборудования, отвечающего всем необходимым требованиям современным флота", – сообщили в "Росэлектронике".

В рамках экспозиции "Росэлектроники" на МВМС-2021 также будут демонстрироваться осветительные приборы производства томского НИИ полупроводниковых приборов и системы противодействия БЛА разработки санкт-петербургского НИИ "Вектор", сообщает пресс-служба холдинга "Росэлектроника".