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ЦАМТО

ВМС Ливана рассчитывают получить новые патрульные корабли

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Патрульный катер класса "Марин Протектор" (Marine Protector)
Патрульный катер класса "Марин Протектор" (Marine Protector).
Источник изображения: military.com

ЦАМТО, 21 июня. ВМС Ливана рассчитывает получить семь патрульных кораблей, в том числе четыре из Франции и три класса "Протектор" из США в рамках программы помощи.

Как сообщает Defense News со ссылкой на командующего ВМС Ливана Хайссама Даннауи (Haissam Dannaoui), в настоящее время с французскими судостроительными компаниями обсуждается вопрос о поставке Ливану четырех патрульных кораблей длиной 65 и 75 м.

Поставка кораблей Францией будет осуществляться не в рамках военной помощи. По результатам состоявшейся в марте 2018 года конференции "Рим II" по оказанию поддержки вооруженным силам и правоохранительным органам Ливана, Франция обязалась открыть Ливану кредитную линию в размере 400 млн. евро (около 488 млн. долл.) на закупку военной техники французского производства для оснащения вооруженных сил и правоохранительных органов этой страны.

Переговоры с целью определения технических характеристик и стоимости кораблей все еще продолжаются.

В свою очередь, в начале мая Министерство обороны США уведомило Ливан о планируемой передаче ВМС страны трех патрульных катеров класса "Протектор". Ожидается, что после поставки в 2022 году они улучшат возможности ВМС Ливана по противодействию внешним и региональным угрозам и обеспечению свободы судоходства и торговли. Госдепартамент США подтвердил обязательства о выделении в 2021 финансовом году Ливану в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF) 120 млн. долл., что на 15 млн. долл. больше, чем в прошлом году.

Как заявил член парламента Ливана генерал армии в отставке Вехбе Катича (Wehbe Katicha), корабли помогут защитить ливанское побережье и территориальные воды. Длина ливанского побережья составляет около 150 км. Патрульные корабли обеспечат возможность противодействия контрабанде и нелегальной миграции и защитят территориальные воды от террористических атак. Поставка кораблей также будет способствовать обеспечению безопасности при проведении разведки месторождений нефти на шельфе в Средиземном море.

Как заявил генерал в отставке Халил Хелу, в составе ВМС Ливана фактически имеется только семь пригодных к применению патрульных катеров, обслуживание которых становится все более затратным. По мнению генерала, ВМС имеют ограниченные возможности, поэтому необходимо провести ремонт имеющихся кораблей, закупить новые корабли и современные береговые РЛС для своевременного обнаружения угроз в сотнях миль от побережья.

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Кредитование
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Ливан
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Франция
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