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Известия.ru

Космонавт Крикалев продолжит курировать пилотируемые программы в «Роскосмосе»

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Pavel Kashaev

Космонавт Сергей Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам. Об этом сообщает в понедельник, 21 июня, ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Сергей Константинович Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос», — отметили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что подобное решение было принято после его встречи с Рогозиным с учетом опыта и компетенций Крикалева.

Ранее, 12 июня, сообщалось, что новым куратором пилотируемых программ госкорпорации стал исполнительный директор госкорпорации Александр Блошенко.

При этом космонавт Сергей Крикалев был переведен с должности исполнительного директора на должность советника гендиректора «Роскосмоса» Рогозина.

С октября 2005 до июня 2015 года космонавт являлся рекордсменом Земли по суммарному времени пребывания в космосе — 803 дня за шесть стартов. Кроме того, Крикалев выполнил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 41,5 часа.

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