Войти
Военно-промышленный курьер

Американский авианосец испытали на тротилоустойчивость

190
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС США в 160 километрах от берегов Флориды провели испытания своего авианосца «Джеральд Р. Форд», который вошел в состав флота в 2017 году.

В этот раз военные решили проверить корабль на взрыво- и сейсмоустойчивость и взорвали рядом с ним в море 18-тонную бомбу, которая вызвала в округе землетрясение силой 3,9 балла.

Сообщается, что боевой корабль успешно выдержал ударную волну и мощные колебания, которые имитировали реальные боевые условия. Кстати, для авианосца «Джеральд Р. Форд» это уже второе подобное испытание на прочность, первое провели перед его вводом в эксплуатацию в 2016 году.

Отметим, что авианосец «Джеральд Р. Форд» является первым в своем классе кораблем, спроектированным с помощью компьютерного моделирования.

News.mail.ru напоминает, что его длина составляет 337 метров, а водоизмещение — почти 98,5 тысяч тонн. На его борту могут поместиться до 90 самолетов, вертолетов и беспилотников. Разработка и строительство авианосца обошлись ВМС США в 17,5 миллиардов долларов, что сделало «Джеральд Р. Форд» самым дорогим боевым кораблем в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
БПЛА
ИТ
Похожие новости
18.03.2019
За ценой не постоят. Чем укрепляют оборону американского побережья
24.01.2019
Пять эффективных способов уничтожения авианосцев
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
23.10.2012
И снова о перспективных разработках DARPA
24.02.2012
Военно-морские силы США в XXI веке — часть I
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 02:58
  • 5
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 22.06 01:55
  • 16
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 22.06 01:08
  • 12
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 22.06 00:04
  • 4
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 21.06 23:53
  • 5
МС-21-200 или МС-21-400 — куда идти дальше, покажет время
  • 21.06 22:35
  • 2
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 21:03
  • 100
Есть ли будущее у танков?
  • 21.06 21:01
  • 1
Рособоронэкспорт повышает уровень военно-технического сотрудничества с Беларусью
  • 21.06 21:01
  • 15
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 21.06 21:01
  • 1
23-27 августа 2021 года VPK.name в качестве информационного партнера проведет трансляцию выпусков Видеодневника инноваций форума “Армия-2021”.
  • 21.06 21:00
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил о возможном выпуске вечных облигаций для оборонных предприятий
  • 21.06 18:08
  • 18
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 16:52
  • 2
Названы первые жертвы испытаний американского гиперзвукового оружия
  • 21.06 16:52
  • 6
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 21.06 16:29
  • 1
Учет товарно-материальных ценностей