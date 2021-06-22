Американский авианосец испытали на тротилоустойчивость

ВМС США в 160 километрах от берегов Флориды провели испытания своего авианосца «Джеральд Р. Форд», который вошел в состав флота в 2017 году.

В этот раз военные решили проверить корабль на взрыво- и сейсмоустойчивость и взорвали рядом с ним в море 18-тонную бомбу, которая вызвала в округе землетрясение силой 3,9 балла.

Сообщается, что боевой корабль успешно выдержал ударную волну и мощные колебания, которые имитировали реальные боевые условия. Кстати, для авианосца «Джеральд Р. Форд» это уже второе подобное испытание на прочность, первое провели перед его вводом в эксплуатацию в 2016 году.

Отметим, что авианосец «Джеральд Р. Форд» является первым в своем классе кораблем, спроектированным с помощью компьютерного моделирования.

News.mail.ru напоминает, что его длина составляет 337 метров, а водоизмещение — почти 98,5 тысяч тонн. На его борту могут поместиться до 90 самолетов, вертолетов и беспилотников. Разработка и строительство авианосца обошлись ВМС США в 17,5 миллиардов долларов, что сделало «Джеральд Р. Форд» самым дорогим боевым кораблем в мире.