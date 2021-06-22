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РИА Новости

Новый президент Ирана поделился видением будущего ядерной сделки

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Международное агентство по атомной энергии
Международное агентство по атомной энергии.
Источник изображения: © Фото : страница IAEA в Twitter

МОСКВА, 21 июня/ Радио Sputnik. Тегеран не будет расширять ядерную сделку, включать в нее ракетную программу или региональные вопросы, заявил избранный президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Мое предложение к США: как можно скорее вернуться к обязательствам и снять санкции. У Ирана нет каких-то приятных воспоминаний от ядерной сделки. Каким образом они хотят обсуждать дополнительные вопросы, когда не придерживались своих обязательств?" – приводит слова Раиси во время пресс-конференции РИА Новости.

Пресс-конференцию показывало иранское телевидение.

Агентство уточняет, что таким образом избранный иранский лидер ответил на вопрос о возможном расширении программы переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после смены власти в Исламской республике.

СВПД был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позднее Иран подозревали в нарушениях этих договоренностей. В начале мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении санкций против Исламской республики, которая, в свою очередь, сообщила об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

В настоящее время в Вене проходят переговоры, призванные восстановить выполнение сторонами обязательств в рамках соглашения. Шестой раунд консультаций по этому вопросу начался 12 июня.

Ранее радио Sputnik сообщило, как в МИД России оценили прошедшие выборы президента Ирана и ответили на критику США.

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2020-й год
Ядерный щит
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