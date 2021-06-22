"Техмаш" представит на МВМС-2021 выстрелы морской артиллерии и взрыватели нового поколения

Линейка морских боеприпасов будет представлена тремя калибрами - 76, 100 и 130 мм

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Концерн "Техмаш", входящий в контур управления холдинга "Технодинамика" Ростеха, представит на Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) выстрелы морской артиллерии и взрыватели нового поколения. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе "Технодинамики".

"Ключевые позиции в экспозиции "Технодинамики" займут выстрелы морской артиллерии, разработанные АО "НИМИ им. В. В. Бахирева". Линейка морских боеприпасов будет представлена тремя калибрами - 76, 100 и 130 мм. Выстрелы предназначены для поражения надводных, береговых и воздушных целей, в том числе противокорабельных крылатых ракет типа "Гарпун". <...> Всего в экспозиции в Санкт-Петербурге планируется представить более 50 образцов продукции", - сказали в пресс-службе.

Также широкой публике будут продемонстрированы взрыватели нового поколения, разработанные АО "НПО "Поиск" для авиационных и корабельных торпед, ракет, мин, реактивных глубинных бомб, реактивных систем залпового огня, артиллерийских комплексов и противодиверсионного оружия.

Среди экспонатов - взрыватель И-346, предназначенный для универсальной электрической самонаводящейся торпеды ТЭ-2. Взрыватель оснащен механизмом, обеспечивающим его взведение при удалении торпеды на безопасное расстояние от носителя, а также имеет контактный датчик цели. В случае промаха подрыв торпеды осуществляется при помощи механизма самоликвидации.

Международный военно-морской салон пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня. Мероприятие проводится раз в два года.