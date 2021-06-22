Группа Leonardo поставила ВМС США первый вертолет TH-73A

ЦАМТО, 21 июня. Группа Leonardo сообщила о состоявшейся на предприятии подразделения AgustaWestland Philadelphia Corporation в Филадельфии официальной церемонии передачи командованию ВМС США первого учебно-тренировочного вертолета TH-73A.

Контракт стоимостью около 177 млн. долл., предусматривающий производство и поставку ВМС США 32 вертолетов TH-73A, начального комплекта запасных частей, специального оборудования, оказание услуг поддержки и обучения, был подписан с Leonardo в 2020 году.

Соглашение было заключено по результатам тендера на поставку вертолета TH-XX для замены устаревших TH-57B/C "Си Рейнджер", которые должны быть сняты с вооружения к 2023 году. Leonardo опередила Airbus Helicopters, которая предлагала вертолет H135, и Bell с Белл-429 "ГлобалРейнжер" и Белл-407GXi.

В ноябре 2020 года Министерство обороны США реализовало опцион к базовому контракту, предусматривающий поставку до конца 2022 года 36 дополнительных вертолетов стоимостью 171 млн. долл. Общая потребность ВМС США в учебно-тренировочных вертолетах составляет 130 ед. Как планируется, их поставка продлится до 2024 года.

TH-73A будет применяться для обучения пилотов ВМС, Корпуса морской пехоты, Береговой охраны США, а также союзников по НАТО.

TH-73A разработан на основе коммерческого вертолета AW-119Kx, может применяться для начальной подготовки пилотов, а также использоваться для повышения их квалификации. Он оснащен двигателем Pratt & Whitney PT-6, современной цифровой авионикой Genesys Aerosystems.