Подводные лодки, построенные на "Адмиралтейских верфях", примут участие в МВМС-2021

ЦАМТО, 21 июня. Подводные лодки "Санкт-Петербург" и "Краснодар", построенные на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "ОСК"), примут участие в X Международном военно-морском салоне МВМС-2021.

У причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" в рамках мероприятия займут почетное место ДЭПЛ проекта 677 "Лада" "Санкт-Петербург" и "Краснодар" проекта 636.3.

Подводная лодка "Краснодар", построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Черноморского флота России, принята в состав ВМФ РФ в ноябре 2015 года. Подводные лодки модифицированного проекта 636.3 имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения. "Адмиралтейские верфи" являются безусловным лидером строительства субмарин такого класса.

Подводная лодка "Санкт-Петербург" передана в состав ВМФ РФ в 2010 году. Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. АО "Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

На текущий момент предприятие выполняет контракт на строительство шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота страны. Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Третья подводная лодка "Магадан" будет передана в состав ВМФ РФ в ноябре текущего года. В настоящее время начата стыковка четвертой подводной лодки тихоокеанской серии "Уфа". Ее спуск на воду запланирован на конец 2021 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".