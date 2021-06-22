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Российская газета

Новый истребитель США получит "российскую" и "китайскую" версии

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Источник изображения: Tiraden/Wikimedia.org

Перспективный истребитель, создаваемый США по программе разработки самолета шестого поколения (Next-Generation Air Dominance, NGAD), будет иметь версии для европейского и тихоокеанского театров военных действий, пишет The Drive.

Первый вариант предназначен для противодействия ВКС России, второй - боевой авиации Китая. Он будет отличаться большей дальностью полета.

NGAD задуман как частично многоцелевой самолет, способный поражать и наземные цели, хотя основная его задача - завоевание господства в воздухе. По задачам самолет схож с F-22 Raptor, чье производство прекращено из-за дороговизны, при этом новый истребитель будет иметь повышенную боевую нагрузку и увеличенную дальность полета.

В сентябре 2020 года заместитель секретаря ВВС США по закупкам Уилл Ропер заявил о начале летных испытаний NGAD. Характеристики самолета не раскрываются.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
Проекты
2020-й год
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