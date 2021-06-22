Американские военные взорвали бомбу в океане и вызвали землетрясение

Американские военные взорвали в Атлантическом океане бомбу весом более 18 тонн, чтобы испытать ее воздействие на окружающие корабли, сообщает Daily Star.

Испытания прошли в 160 километрах от побережья Флориды. Бомбу сбросили в океан и взорвали под водой. На поверхности рядом с местом взрыва находился авианосец. Испытания должны были показать, какой эффект взрыв такой силы окажет на находящиеся рядом корабли.

В момент взрыва геологическая служба США зафиксировала землетрясение силой 3,9 балла. Отмечается, что это обычное явление при испытаниях подобного рода, и никаких последствий для побережья оно не понесло.

ВМФ США сообщил, что авианосец выдержал испытание, показав устойчивость к сбросу подобных бомб и свою эффективность в бою.

Военные также подчеркнули, что испытания соответствовали требованиям по воздействию на окружающую среду и проводились с учетом путей миграции морской флоры и фауны в этом районе океана.

Антон Похиляк