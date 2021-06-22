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WarSpot

Dana M2 в деталях

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Источник изображения: warspot.ru

Чехословацкое оружие может быть востребованным даже спустя четыре с половиной десятилетия после разработки. Компания Excalibur Army показала новое видео о САУ Dana M2 — модернизированной версии самоходки Dana vz. 77. Особый интерес вызывает то, что эта самоходка закупается украинской армией.

В украинской армии колёсная САУ Dana M2 рассматривается в качестве замены буксируемых гаубиц Д-20 советского производства. Оба орудия используют идентичные снаряды, что должно упростить логистику. При этом заявляется, что с тем же снарядом чешская самоходка имеет бó‎льшую точность и дальность стрельбы. Кроме того, САУ Dana-M2 требует значительно меньше времени на подготовку к ведению огня и сворачивание, что имеет большое значение в контрбатарейной борьбе.

Промо-ролик САУ DANA M2

В 1977 году в Чехословакии была принята на вооружение самоходная 152-мм гаубица, разработанная предприятием ZTS-Dubnica на шасси полноприводного четырёхосного автомобиля Tatra. Артсистема получила название ShKH vz. 77 Dana (самоходная колёсная гаубица образца 1977 года Dana). За время производства на базе артсистемы создали несколько модификаций, среди которых Ondava (с увеличенной до 47 калибров длиной ствола), Zuzana (перестроенная под стандарты НАТО), а также несколько машин на гусеничном шасси танка Т-72. С 1980 по 1989 год было выпущено не менее 670 орудий различных модификаций. Также создана новейшая версия САУ на базе Dana vz. 77, получившая название Dita.

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
Dana vz.77
Т-72
Компании
Tatra
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