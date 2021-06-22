В Индии заложен киль четвертого фрегата проекта 11356

ЦАМТО, 21 июня. По информации Минобороны Индии, на предприятии компании Goa Shipyard Ltd (GSL) 18 июня состоялась церемония закладки киля второго строящегося в этой стране фрегата проекта 11356, предназначенного для ВМС Индии.

В мероприятии принял участие заместитель начальника штаба ВМС вице-адмирал Г.Ашок Кумар.

Строительство кораблей осуществляется в рамках подписанного Россией и Индией в октябре 2016 года двустороннего межправительственного соглашения. Министерство обороны Индии заключило с АО "Рособоронэкспорт" контракт стоимостью 950 млн. долл. на прямую поставку первой пары малозаметных фрегатов УРО проекта 11356 для индийского флота в октябре 2018 года. Эти корабли должны быть построены АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в течение четырех лет с момента заключения контракта.

В ноябре 2018 года GSL заключила с АО "Рособоронэкспорт" контракт стоимостью около 500 млн. долл. на передачу проекта, поставку материалов и комплектующих, а также оказание помощи при постройке двух дополнительных кораблей в Индии. МО Индии заключило с Goa Shipyard Ltd контракт на постройку этих фрегатов 25 января 2019 года.

В настоящее время строительство первой пары фрегатов, "Тушил" и "Тамала", продолжается на предприятии "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде. Как планируется, они будут поставлены заказчику до конца первого полугодия 2024 года.

Российская сторона передала GSL все необходимые технологии для постройки кораблей и оказывает техническое содействие. Резка стали для постройки первого фрегата в Индии началась на предприятии Goa Shipyard Ltd в сентябре 2020 года. Закладка киля этого корабля состоялась 29 января 2021 года. Как планируется, первый фрегат Goa Shipyard Ltd поставит ВМС Индии в 2026 году, второй – с интервалом в 6 месяцев.

Фрегаты проекта 11356 предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, обеспечения ПВО как самостоятельно, так и в составе соединений кораблей.

Длина корабля проекта 11356 – 124,8 м, ширина – 15,2 м, осадка – 4,2 м, стандартное водоизмещение – 3620 т, экипаж – 193 человека. Дальность плавания на скорости 14 узлов – 4850 миль. Корабли оснащаются газотурбинными агрегатами производства Николаевского ГП НПКГ "Зоря-Машпроект", которые индийская сторона закупает самостоятельно. Стоимость каждого из четырех комплектов оценивается в 50 млн. долл.

Ожидается, что фрегаты будут оснащены российско-индийскими ракетами "БраМос". В состав вооружения также войдут 100-мм артиллерийская установка А190Э, ЗРК средней дальности "Штиль", торпедное вооружение. На борту корабля может размещаться вертолет Ка-27/Ка-28/Ка-31. Как планируется, часть российских систем будет заменена индийскими аналогами. Корпуса кораблей также будут выполнены из индийской стали.