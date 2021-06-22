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ЦАМТО

Современные танки, БМП и БТР поступят в подразделения Сухопутных войск до конца текущего года

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Танк Т-72М (Т-72Б3М)
Танк Т-72М (Т-72Б3М) на параде Победы в Москве, 2017 год.
Источник изображения: © Журнал "Военно-техническое сотрудничество"/ТАСС

ЦАМТО, 21 июня. В рамках исполнения гособоронзаказа предприятия ОПК передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В войска поступят современные танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой и Т-90М "Прорыв".

В соединения и воинские части поставят боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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