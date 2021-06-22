ЦАМТО, 21 июня. Украина закупит у Великобритании два минных тральщика класса "Сандаун" (Sandown). Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило одесское издание "Думская" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, корабли будут закуплены в этом году, специально для подписания договора на их поставку 21 июня в Одессу приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишет "Думская", приобретаемые корабли были построены в начале 1990-х годов. В составе Королевского флота имелось 15 тральщиков этого типа, при этом в 2000-х по три корабля передали Эстонии и Саудовской Аравии, отмечает агентство.

Тральщики типа "Сандаун" имеют длину 53 м, они оснащены двумя дизельными двигателями, а также электродвигателем для бесшумного хода, максимальная скорость – 13 узлов. Корабли вооружены 30-мм пушкой и несколькими пулеметами. Единственным назначением этих тральщиков является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, они не имеют приспособлений для траления мин.

Как напоминает "РИА Новости", в октябре прошлого года пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в меморандуме, подписанном В.Зеленским с экспортно-кредитным агентством Великобритании, идет речь о поставках Киеву современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.

В офисе президента Украины уточнили, что Великобритания за 1,4 млрд. долл. поможет переоснастить Военно-морские силы Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО, отмечает агентство.