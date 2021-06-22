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ТАСС

Крыловский центр на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге представит проекты авианосцев

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Модель авианосца
Модель нового российского авианосца, представленная ФГУП "Крыловский государственный научный центр" . Февраль 2015г.
Источник изображения: Александр Емельяненков/ РГ

Генеральный директор центра Олег Савченко уточнил, что на 10-м Международном военно-морском салоне "Крыловский государственный научный центр" вернется к некоторым уже показанным ранее разработкам, техническую дискуссию по которым не считает завершенной

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. На 10-м Международном военно-морском салоне (МВМС), который пройдет 23-27 июня в Санкт-Петербурге, Крыловский центр вновь представит ряд проектов, включая авианосцы, которые ранее вызвали волну полемики. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ) Олег Савченко.

"На предыдущих МВМС, - сказал Савченко, - мы периодически представляли свои концепции кораблей нового поколения, явившиеся результатом как раз проектных исследований, причем выполненных, преимущественно, в инициативном порядке". "Например, предлагали свое видение авианосца, универсального десантного корабля. Эти разработки всегда вызывали живой интерес, обсуждались специалистами как на салоне, так и за его рамками. В этот раз мы не предлагаем новых проектов, возвращаемся к некоторым уже показанным ранее разработкам, техническую дискуссию по которым мы не считаем завершенной", - отметил он.

"Мы считаем участие в МВМС стратегически важным мероприятием, представляющим широкие возможности для демонстрации наиболее значимых идей и разработок, и стараемся расширять спектр демонстрируемых работ и услуг", - подчеркнул Савченко.

Ранее ТАСС сообщал, что на МВМС-2021 КГНЦ представит, в частности, суперавианосец большого водоизмещения, средний и легкий авианосцы, перспективные корвет, эсминец и универсальный десантный корабль.

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Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
Авианосец
Выставки
МВМС
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