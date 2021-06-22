Крыловский центр разрабатывает систему электродвижения для атомного ледокола "Лидер"

Мощность ледокола составит 120 МВт

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Крыловский центр приступил к разработке системы электродвижения для атомного ледокола "Лидер" мощностью на валах 120 МВт. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ) Олег Савченко.

"Мы <…> уже приступили к разработке системы электродвижения для атомного ледокола "Лидер" мощностью на валах 120 МВт", - сказал он.

"Мы считаем участие в МВМС стратегически важным мероприятием, представляющим широкие возможности для демонстрации наиболее значимых идей и разработок, и стараемся расширять спектр демонстрируемых работ и услуг. В этот раз значительный сегмент нашей экспозиции посвящен направлению развития систем электродвижения судов и отдельных элементов этих систем. Значительный прорыв в этой области связан с реализацией Крыловским центром работ по созданию системы электродвижения атомного ледокола типа "Арктика" проекта 22220 мощностью 60 МВт, огромный опыт накоплен в процессе сдаточных испытаний головного судна, обеспеченных нашими специалистами", - отметил Савченко.

"Сегодня, по результатам испытаний, мы обеспечиваем доводку системы для серийных ледоколов этого проекта и уже приступили к разработке системы электродвижения для атомного ледокола "Лидер" мощностью на валах 120 МВт", - уточнил глава КГНЦ.

"Мы считаем наши наработки по системам электродвижения перспективными для реализации и на некоторых типах боевых кораблей, в том числе в связи с развитием деятельности ВМФ в Арктике. В частности, представляем результаты работ по созданию винто-рулевой колонки высокой мощности с электродвигателем в гондоле. Это - аналог широко известного "Азипода" (подруливающее устройство), но полностью на основе оригинальных отечественных технических и технологических решений", - сказал Савченко.