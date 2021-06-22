Морская авиация Черноморского флота в ходе учений отработала бомбовые удары

Севастополь. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи самолётов и вертолётов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели лётно-тактическое учение с выполнением бомбовых ударов по наземным и морским целям, сообщил ЧФ.

"В ходе первого этапа ЛТУ экипажи Су-24МР отработали задачи по ведению разведки и передаче данных по местонахождению условного противника. Для уничтожения береговых целей были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М из состава отдельного морского штурмового авиационного полка. Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по расположению условного противника, применив авиационные бомбы типа ОФАБ", - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что цели были расположены в районе горы "Кончекская" на межвидовом полигоне "Опук" в Крыму.

"Самолёты и вертолёты отдельного смешанного авиационного полка отработали задачи по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника. Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ сначала обнаружили, а затем самолёты-амфибии Бе-12 условно уничтожили морские цели точными бомбовыми ударами", - сообщил флот.