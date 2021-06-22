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Военно-промышленный курьер

Российский арктический щит ПВО обойдется в 3 млрд рублей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Эту сумму Минобороны потратит на строительство базы для 3-й дивизии ПВО в якутском поселке Тикси. Соединение контролирует воздушное пространство над Северным морским путем и богатым полезными ископаемыми регионом.

Пока там разместили зенитные ракетные системы С-300, но в перспективе соединение перевооружат на современнейшие дальнобойные С-400, а также мобильные С-350 «Витязь».

Военный городок пополнит список комфортабельных оборонных объектов в суровом арктическом регионе России. Эксперты отмечают, что эти вложения помогут защитить запасы ресурсов для будущих поколений россиян.

Согласно смете расходов и планов работ (есть у «Известий»), завершающий третий этап строительства базы для 3-й дивизии противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота обойдется военному ведомству в 1 млрд рублей. Он продлится до 2023 года.

База в Тикси — один из наиболее дорогостоящих объектов Минобороны. 

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Проекты
Арктика
СФ
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