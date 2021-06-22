Российский арктический щит ПВО обойдется в 3 млрд рублей

Эту сумму Минобороны потратит на строительство базы для 3-й дивизии ПВО в якутском поселке Тикси. Соединение контролирует воздушное пространство над Северным морским путем и богатым полезными ископаемыми регионом.

Пока там разместили зенитные ракетные системы С-300, но в перспективе соединение перевооружат на современнейшие дальнобойные С-400, а также мобильные С-350 «Витязь».

Военный городок пополнит список комфортабельных оборонных объектов в суровом арктическом регионе России. Эксперты отмечают, что эти вложения помогут защитить запасы ресурсов для будущих поколений россиян.

Согласно смете расходов и планов работ (есть у «Известий»), завершающий третий этап строительства базы для 3-й дивизии противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота обойдется военному ведомству в 1 млрд рублей. Он продлится до 2023 года.

База в Тикси — один из наиболее дорогостоящих объектов Минобороны.