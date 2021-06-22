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Военно-промышленный курьер

Украина может начать подготовку партизан против Белоруссии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бывший замсекретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего Силами спецопераций генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос призвал создать войска территориальной обороны на случай нападения со стороны Беларуси.

Об этом ссылаясь на «Украинский тиждень», пишет Rubalric.ru.

Военный считает, что войска должны быть сформированы не из регулярных войск.

«Сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с Россией, и просто нет возможности забирать из них какое-то количество людей», - пояснил он.

По словам Кривоноса, на Украине есть около 750 объектов, выведение из строя которых принесет большой урон.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
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