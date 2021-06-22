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ТАСС

"Уралвагонзавод" представит на выставке MILEX-2021 в Белоруссии танк "Армата"

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Т-14 "Армата" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Т-14 "Армата" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Также УВЗ покажет уникальную боевую машину поддержки танков и танки Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") на военной выставке MILEX-2021 в Минске продемонстрирует танк Т-14 на платформе "Армата", универсальную бронированную инженерную машину и другую перспективную бронетехнику. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия в понедельник.

"Уралвагонзавод" в Минске покажет танк Т-14 на платформе "Армата" и универсальную бронированную инженерную машину. Кроме того, также в макетном исполнении "Уралвагонзавод" представит уникальную боевую машину поддержки танков, а также танки Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72. Эти машины зарекомендовали себя высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, исключительной надежностью и минимальными требованиями по техническому обслуживанию в ходе эксплуатации", - говорится в сообщении.

X Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 пройдет 23-26 июня в Минске. Там будет представлен широкий спектр образцов вооружения и военной техники белорусских и зарубежных организаций.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
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