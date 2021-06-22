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Известия.ru

Корабли Тихоокеанского флота отработали уничтожение авиагруппы «противника»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Корабли Тихоокеанского флота в рамках масштабных учений отработали уничтожение авианосной группы условного противника. Об этом в понедельник, 21 июня, рассказали в пресс-службе российского Министерства обороны.


Так, в ходе военных учений одна из групп взяла на себя роль потенциального противника и противодействовала основной части сил, расположенной в дальней морской зоне. Два отряда ответили ударом.

«Условный ракетный удар был нанесен флагманом флота ордена Нахимова гвардейским ракетным крейсером «Варяг», фрегатом «Маршал Шапошников», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и Громкий», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в сообщении, в военных мероприятиях были также задействованы подводная лодка и дальние противолодочные самолеты.

Ранее, 15 июня, стало известно о проведении военных учений Тихоокеанского флота на территории открытого моря, в которых приняли участие разные виды войск, в числе которых — морская авиация.

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