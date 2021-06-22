Европа подсела на российские товары: как страна наращивает экспорт

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Россия стала одним из главных поставщиков ЕС — взаимный торговый оборот увеличился. Результат за январь-апрель — 70,3 миллиарда евро. Европейская экономика медленно, но верно восстанавливается после пандемии. Растет спрос и на российские товары. Что именно готовы покупать на Западе — в материале РИА Новости.

Россия вошла в тройку лидеров

Сорок два с половиной миллиарда евро — таков импорт ЕС из России за первые четыре месяца года. Это на 12 с половиной процентов больше, чем за тот же период 2020-го. Результат — в топ-3, по данным Евростата. Впереди лишь США с 71,4 миллиарда и Китай со 139,4 миллиарда.

Что касается экспорта из ЕС, то тут лидируют те же США (125,4 миллиарда евро), Великобритания (почти 88) и Китай (около 74). У России — 27,8 миллиарда (плюс 7,3 процента).

Евросоюз — традиционно один из основных наших торговых партнеров. На его долю в первом квартале пришлось почти 35 с половиной процентов внешнего товарооборота, отмечают в Федеральной таможенной службе. Это почти в три раза больше, чем показатель СНГ. У Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества — 34 процента.

Объекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Товарооборот с Китаем в январе-апреле — 39,2 миллиарда долларов. С США — чуть больше десяти, Турцией и Кореей — по девять, Соединенным Королевством — порядка семи.

В основном ЕС покупает в России продукцию топливно-энергетического комплекса. "Например, значительно выросли поставки природного газа из-за аномально холодной и затяжной зимы в Европе. По информации "Газпрома", за три месяца сразу на 30,7 процента в годовом исчислении", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

Им — сырье, нам — технологии, комплектующие, качественные исходники (в частности, в аграрном секторе). Пусть меньше, чем до санкций, но все же существенно. Например, в Германию мы отправляем минеральное топливо, древесину, черные и цветные металлы и изделия из них. Оттуда получаем оборудование, в том числе медицинское, фармацевтику, парфюмерию, косметику, моющие средства. Все — высокой степени обработки.

В Евростате оживление взаимной торговли объясняют постепенным смягчением антикоронавирусных ограничений. "Европейская экономика хоть и медленно, но восстанавливается после сложного 2020 года", — указывает Иван Крошный, владелец и CEO брокерской̆ компании Gerchik & Co.

На днях президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что в первом квартале 2022-го экономические показатели ЕС вернутся к доковидному уровню.

"Если ее прогнозы оправдаются, производство и потребление в Европе увеличится. А значит, спрос на российские товары и прежде всего на энергоресурсы продолжит расти", — говорит собеседник РИА Новости.

Большие надежды возлагают на запуск "Северного потока — 2". Голубое топливо останется одним из главных отечественных экспортных товаров в Евросоюз — впрочем, как и металлы, химическая продукция.

Ставка на продовольствие

Однако не стоит забывать, что торговля с Россией сильно политизирована. В любой момент могут возникнуть трудности. Товарооборот с ЕС был максимальным в 2008-м — около 360 миллиардов евро. С тех пор рекорд не побит. Даже в 2013-м было меньше.

"Из-за антироссийских санкций поставки значительного сократились. Сейчас мы наблюдаем некоторое выравнивание тренда после падения в предыдущие годы. Не факт, что рост будет долгосрочным и устойчивым. Поскольку рынок ЕС для России — традиционный, ожидать резкого скачка сложно. Для этого должна измениться структура экспорта — или в целом система международных экономических отношений", — считает Людмила Шкваря, профессор экономического факультета РУДН.

Между тем российские власти настроены оптимистично. Нам есть что предложить европейскому потребителю и помимо черного золота с голубым топливом. Россия к 2030-му может войти в топ-10 поставщиков продовольствия, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании итоговой коллегии Минсельхоза. Пока мы в двадцатке. И уступаем таким странам, как Польша, Мексика, Таиланд, Австралия.

Подъем аграрного сектора позволил в 2020-м нарастить экспорт почти на 20 процентов, до 30 миллиардов долларов, что впервые превысило импорт, указала Абрамченко. В этом году также сохраняется хорошая динамика. К июню аграрно-промышленный комплекс (АПК) отправил за рубеж продукции на 12 с половиной миллиардов долларов. И это только начало.

Однако необходимо заняться цифровизацией и снизить издержки предприятий. Придется перестроить многие технологические и логистические цепочки, внести изменения в производство продуктов питания, считает вице-премьер.

Пресс-служба Минсельхоза проинформировала: Россия показала самые высокие в мире темпы роста экспорта продовольствия. За шесть лет — на 90 процентов, более чем на 14 миллиардов долларов. По мнению ведомства, основными драйверами развития станут поставки зерновых, растительных масел, рыбы и морепродуктов, мясной и молочной продукции, кондитерских изделий.

Ключевые регионы для наращивания торговли — Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, а также страны постсоветского пространства.