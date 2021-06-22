Эксперт рассказал о будущем беспилотных автомобилей

Беспилотные автомобили будут свободно ездить по дорогам через пять-десять лет, когда технологии станут по-настоящему неуязвимы к взломам, рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России в сфере цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Мы не сможем опираться на те меры защиты, которые сейчас у нас есть в интернете, в следующую волну технологической революции. То есть запустить беспилотники на российские дороги с нынешним уровнем киберзащиты и безопасности невозможно», — заявил Песков.

По его словам, чтобы беспилотники станут неотъемлемой частью дорожного траффика, необходимо развитие квантовой коммуникации, линии связи которой надежно зашифрованы.

«Если технология обкатается, то через пять-семь-десять лет мы придем к тому, чтобы безбоязненно выпускать беспилотные автомобили на улицы городов. Они будут настолько защищены, что физически взломать их будет невозможно – потому что любой взлом приводит к изменению сигнала. Вы можете нарушить эту связь, но не сможете ее взломать», — добавил спецпредставитель президента.

Ранее Сбер показал на Петербургском экономическом форуме свой новый полностью автономный электромобиль. Новинка от SberAutoTech получила название «ФЛИП», а в основе ее конструкции — электрическая платформа собственной разработки.

Анастасия Макарова