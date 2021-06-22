Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - В Нагорном Карабахе завершена сборка блочно-модульных городков для миротворческого контингента Вооруженных сил РФ в регионе, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"В Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации завершен монтаж блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения. С введением в строй этого блочно-модульного городка полностью завершено обустройство российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха", - сказали в ведомстве.

В городке для медотряда 172 модуля, в том числе жилые и административные, санитарно-эпидемиологического и госпитального отделения, операционный блок. Медицинский городок имеет 40 коек, его возможности позволяют оказывать специализированную медицинскую помощь.

Всего под руководством замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова для создания комфортных условий проживания и быта российских миротворцев в Карабахе было возведено 30 блочно-модульных городков на 250, 60, 40, 30 и 15 человек.

В работах было задействовано около 600 специалистов и 65 единиц техники. Поставка в регион блочно-модульных конструкций и комплектующих к ним главным образом велась железнодорожным транспортом. При сборке городков активно использовались материалы местных производителей, что позволило сократить время работ.