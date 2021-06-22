Войти
Интерфакс-АВН

Завершено обустройство российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха

230
0
0
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе осваивают цифровые технологии. Фото с сайта www.mil.ru
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе осваивают цифровые технологии. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - В Нагорном Карабахе завершена сборка блочно-модульных городков для миротворческого контингента Вооруженных сил РФ в регионе, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"В Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации завершен монтаж блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения. С введением в строй этого блочно-модульного городка полностью завершено обустройство российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха", - сказали в ведомстве.

В городке для медотряда 172 модуля, в том числе жилые и административные, санитарно-эпидемиологического и госпитального отделения, операционный блок. Медицинский городок имеет 40 коек, его возможности позволяют оказывать специализированную медицинскую помощь.

Всего под руководством замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова для создания комфортных условий проживания и быта российских миротворцев в Карабахе было возведено 30 блочно-модульных городков на 250, 60, 40, 30 и 15 человек.

В работах было задействовано около 600 специалистов и 65 единиц техники. Поставка в регион блочно-модульных конструкций и комплектующих к ним главным образом велась железнодорожным транспортом. При сборке городков активно использовались материалы местных производителей, что позволило сократить время работ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
Медицина
Похожие новости
02.04.2018
Российский спецназ получит новый паек
12.12.2017
Успехи сирийской военной кампании России
06.10.2016
Минобороны перевыполнило план по очистке земель в арктической зоне
04.02.2013
В Минобороны появится департамент высоких прорывных технологий
18.12.2012
Российскую армию переоденут в «Концепт»
05.07.2011
Минобороны РФ оснастит бронированной техникой пожарные команды военных арсеналов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 02:58
  • 5
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 22.06 01:55
  • 16
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 22.06 01:08
  • 12
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 22.06 00:04
  • 4
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 21.06 23:53
  • 5
МС-21-200 или МС-21-400 — куда идти дальше, покажет время
  • 21.06 22:35
  • 2
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 21:03
  • 100
Есть ли будущее у танков?
  • 21.06 21:01
  • 1
Рособоронэкспорт повышает уровень военно-технического сотрудничества с Беларусью
  • 21.06 21:01
  • 15
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 21.06 21:01
  • 1
23-27 августа 2021 года VPK.name в качестве информационного партнера проведет трансляцию выпусков Видеодневника инноваций форума “Армия-2021”.
  • 21.06 21:00
  • 1
Вице-премьер Борисов сообщил о возможном выпуске вечных облигаций для оборонных предприятий
  • 21.06 18:08
  • 18
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 16:52
  • 2
Названы первые жертвы испытаний американского гиперзвукового оружия
  • 21.06 16:52
  • 6
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 21.06 16:29
  • 1
Учет товарно-материальных ценностей