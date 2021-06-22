Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»

Сколько стоит база для новой дивизии ПВО в Якутии

Российский арктический противовоздушный заслон обойдется в 3 млрд рублей. Эту сумму Минобороны потратит на строительство базы для 3-й дивизии ПВО в якутском поселке Тикси. Соединение контролирует воздушное пространство над Северным морским путем и богатым полезными ископаемыми регионом. Пока там разместили зенитные ракетные системы С-300, но в перспективе соединение перевооружат на современнейшие дальнобойные С-400, а также мобильные С-350 «Витязь». Военный городок пополнит список комфортабельных оборонных объектов в суровом арктическом регионе России. Эксперты отмечают, что эти вложения помогут защитить запасы ресурсов для будущих поколений россиян.

Возвращение в Арктику

Согласно смете расходов и планов работ (есть у «Известий»), завершающий третий этап строительства базы для 3-й дивизии противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота обойдется военному ведомству в 1 млрд рублей. Он продлится до 2023 года.

На весь же проект создания инфраструктуры для соединения противовоздушной обороны в якутском поселке Тикси в общей сложности выделено 3 млрд рублей. 2 млрд уже были потрачены ранее. Работы по созданию военной базы в Тикси разбиты на несколько этапов, часть из которых сейчас уже выполнены. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, отдельно возводились жилой сектор, боевые и технические позиции для средств противовоздушной обороны.

База в Тикси — один из наиболее дорогостоящих объектов Минобороны. Как ранее сообщали «Известия», строительство с нуля полноценной военной базы и круглогодичного аэродрома на арктическом острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа обошлось военному ведомству в рекордные 9 млрд рублей.

В 2019 году для военной базы Северного флота в Тикси было доставлено 3000 тонн строительных материалов Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Обустройство новой базы ПВО продолжается уже несколько лет. 21 декабря прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии ведомства, что на втором этапе строительства в Тикси ввели в строй объекты для военного городка на 300 военнослужащих дивизии.

— До развала СССР в этом регионе везде стояли комплексы ПВО и прикрывали с Севера наши территории. В период краха Советского Союза в вооруженных силах пошли сокращения, в Арктике были брошены целые радиолокационные комплексы, поскольку не было возможности их вывезти, — рассказал «Известиям» герой России, бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Сейчас мы восстанавливаем там систему ПВО на современном уровне, чтобы не было пробелов. В Арктике появляются и другие наши военные базы, которые тоже нужно прикрывать. Необходимо обеспечивать защиту и промышленно-экономическим центрам. В этом регионе актуальность вызвана особой близостью к главному противнику в НАТО — США.

Купол над северной кладовой

На шельфе северных морей уже разведаны рекордные запасы полезных ископаемых, которых России хватит еще на десятилетия. Вдоль всего арктического побережья РФ проходит Северный морской путь — кратчайший маршрут из Юго-Восточной Азии в Европу. Из-за льдов он доступен только несколько месяцев в году. Но ожидается, что из-за глобального потепления навигация для приспособленных для этого коммерческих судов к середине века станет круглогодичной. Это радикально повысит значимость маршрута для мировой экономики. С 2013 года наша страна активно обустраивает его инфраструктуру, как гражданскую, так и военную для обеспечения безопасности плавания.

— Сейчас восстанавливается то, что было потеряно после развала Союза, — отметил «Известиям» вице-президент Ассоциации полярников ледовый разведчик 1-го класса, Константин Зайцев.

Доставка более 170 единиц военной техники в дальний гарнизон нового соединения ПВО Северного флота Тикси Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Многие проекты добычи полезных ископаемых, разведанных в советский период, были перенесены на более позднюю разработку, отметил эксперт.

— Еще когда в 1970-е годы встречались с геологами, они говорили о найденных скважинах и месторождениях, разработка которых была отложена на 50 лет, а может и больше. Это был запас для будущих поколений. И когда появляются потребности и возможности, мы начинаем осваивать то, что возможно сейчас, — заключил Константин Зайцев.

Комплексы ПВО прикроют также многочисленные экономические объекты Республики Саха (Якутия). Крупнейший по площади регион России богат запасами нефти, газа, угля, золота, урана. В одном из его районов начинается ветка магистрального газопровода «Сила Сибири» Россия-Китай. В ближайшие годы порт Тикси планируется расширить и сделать центром для ресурсного экспорта.

Кроме Тикси, мощными комплексами ПВО уже укрепили оборону архипелага Новая Земля. Там разместили полк ЗРС С-400 «Триумф» из состава 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. На меньших по размеру островах размещены комплексы малой дальности «Панцирь-С» и специальный арктический «Тор-М2ДТ» на гусеничном вездеходном шасси, способный плавать и передвигаться по льду.

Радиолокационные посты развернуты вдоль трассы Севморпути на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирских островах, в районе Тикси, на острове Врангеля и мысе Шмидта. Они наблюдают за воздушным пространством на протяжении всего арктического побережья России.

На Земле Александры и острове Котельный построены комфортабельные военные базы замкнутого цикла для тактических боевых групп. Помимо средств ПВО они оснащены противокорабельными береговыми ракетными комплексами. На собственных запасах, без помощи извне гарнизоны способны прожить не менее полутора лет.

Сдача в эксплуатацию новых жилищно-бытовых объектов в гарнизоне Тикси Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

База для новой дивизии

В советское время военные объекты в Тикси были градообразующими. Население поселка тогда достигало 10 тыс. человек. После вывода армии оно сократилось вдвое. Старые здания и постройки заброшены и не подлежат восстановлению. Сейчас Тикси внесли в президентский план развития Арктики и планируют сделать его опорным пунктом для освоения богатого природными ресурсами региона.

Решение разместить в Якутии новую дивизию ПВО предусматривало и строительство для нее новой современной инфраструктуры. Первую очередь блочно-модульного жилого городка на сто человек построили в Тикси всего за несколько месяцев. Началось возведение в августе 2018-го, а уже в начале следующего года туда заселились первые обитатели. Ввели в строй также штаб, гаражи, дизельную электростанцию, хранилища воды и топлива. Все здания соединены закрытыми переходами.

В 2019 году по Северному морскому пути суда на новую базу доставили более 170 единиц военной и специальной техники. Сюда вошли и зенитные ракетные системы С-300ПС. Их дальность в зависимости от модификации ракеты достигает 150 км, а радары контролируют воздушное пространство в радиусе нескольких сотен километров.

В прошлом году военный городок пополнился жилыми помещениями еще на 300 военных. В ближайшей перспективе здесь планируют возвести центр отдыха и досуга со спорткомплексом и бассейном, а также семейные общежития.

Антон Лавров