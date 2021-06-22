Астронавты на МКС завершили установку новой солнечной батареи

Американский и французский астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке в воскресенье, 20 июня, закончили установку новой солнечной батареи на Международной космической станции. Трансляция велась на сайте NASA.

Второй за неделю выход астронавтов в открытый космос продлился около шести с половиной часов. Кимброу и Песке закончили работу, начатую ими в среду, 16 июня. Они закрепили батарею на внешней поверхности орбитального комплекса, подключили и развернули ее.

Кроме того, астронавты провели подготовку для последующей установки второй солнечной батареи. Ожидается, что данные работы продолжат 25 июня.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Кимброу на МКС пришлось заменить скафандр после возникших 16 июня проблем с выходом в открытый космос.

Ранее, 2 июня, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на МКС совершили первый выход в открытый космос в этом году. Им предстояло, в частности, заменить сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря».

Как отмечал ранее Новицкий, особенным этот выход в космос делало совмещение ресурсных работ, космических экспериментов и подготовки МКС к приему нового модуля — многоцелевого лабораторного модуля «Наука».