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Швеция стала первым иностранным заказчиком французского противотанкового ракетного комплекса MMP

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Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Швеция - первый иностранный заказчик французских ПТРК MMP MBDA

6 мая [2021 года] бригадный генерал Микаэль Фризелл (Mikael Frisel), начальник агентства материально-технического снабжения вооруженных сил Швеции FMV (Försvarets materielverk), сообщил о заключении контракта с европейским консорциумом MBDA на поставку Швеции опытной партии ПТРК MMP (Missile Moyenne Portée фр., ракета средней дальности). Пока неизвестно, сколько комплектов MMP закуплено и какова стоимость контракта. Однако руководство FMV сообщило, что "новая информация может появиться позже в этом году", а первые испытания MMP вооруженными силами Швеции будут проведены в 2022 году.

Хороший визит в Париж! Сотрудничество с Францией в области противотанковой техники продвигается вперед. Заключен контракт с MBDA на ряд ПТРК MMP перед испытаниями в армии в следующем году. Большой потенциал в продолжении сотрудничества. Четкая цель и упорный труд окупаются! © Twitter / Mikael Frisell

При этом шведы в 2019-м уже имели возможность убедиться в эффективности ПТРК ММР в суровых зимних условиях.

Пуск ракеты MMP в рамках сертификационных зимних испытаний Temps Froid (Холодная погода), проведенных в 2019 году на шведском полигоне Vidsel Армейским техническим управлением STAT (Section technique de l’Armée de terre) под наблюдением Главного управления вооружений ВС Франции DGA (Direction générale de l’armement) © MBDA/Anders Aberg

Таким образом, речь может идти о возобновлении программы Rbs 58 (Robotsystem 58).

В рамках процедуры, инициированной в конце июня 2017 года, Швеция планировала закупить некоторое количество ПТРК дальностью от 200 м до 4000 м с выбором режимов стрельбы "выстрелил и забыл" (fire and forget) или "захват цели после пуска" (lock on after launch). Вооружение предполагалось приобрести в портативном варианте с возможностью установки на боевые машины - такая возможность рассматривалась на перспективу, для использования в программе модернизации БМП Strf 90. Другими требованиями к перспективному ПТРК являлись круглосуточность применения, инфракрасная головка самонаведения (неохлаждаемая либо с воздушным охлаждением), срок хранения ракеты минимум 10 лет с возможностью продления до 20 лет.

По оценкам шведских экспертов, на роль Rbs 58 лучше всего подходили ПТРК ММР от MBDA и израильский Spike-LR от Rafael.

Первый испытательный пуск противотанковой управляемой ракеты MMP (Missile Moyenne Portée) из дистанционно управляемого боевого модуля IMPACT на машине Arquus Sherpa 4×4 (27 января 2021 г.,. полигон Канюерс, Южная Франция). Ракета в режиме "выстрелил и забыл" успешно поразила прямым попаданием бронеавтомобиль на расстоянии около 3500 м © MBDA

Единственные пока БМП семейства CV90 с ПТРК - голландские CV9035NL, на новые башни которых интегрированы ПТУР Spike LR2. Зимние испытания этого варианта также проходили в Швеции в декабре 2019 года (на фото справа) © BAE Systems Hägglunds

Заявки на тендер Rbs 58 должны были собрать в сентябре 2017-го, а поставки систем планировали начать в третьем квартале 2019-го. Но спустя 18 месяцев в январе 2019 года программу Rbs 58 заморозили "в связи с изменением приоритетов в плане обновления военной техники".

Литва планировала закупку ПТРК совместно со Швецией для снижения затрат. Прекращение программы вынудило ее самостоятельно закупить FGM-148 Javelin для пехоты и Spike LR2 для БМП Vilkas (Boxer).

Возобновление программы закупки иностранных ПТРК может быть связано с новой программой развития боеспособности ВС Швеции. Рост региональной напряженности побудил в декабре 2020 года парламент Швеции одобрить увеличениек 2025 году военных расходов на 40 процентов - ежегодно более чем на 9 миллиардов евро. Благодаря росту финансирования шведская армия снова может рассматривать усиление своего противотанкового арсенала, таким образом, восполнив пробел, образовавшийся в 2013 году после снятия с вооружения ПТРК Rbs 56 и Rbs 56B (BILL - Bofors, Infantry, Light and Lethal). В настоящее время основным противотанковым средством шведской армии является РПГ Rbs 57 (NLAW - Next Generation Light Antitank Weapon), эффективная дальность которого 600-800 метров.

Слева - ПТРК Rbs 56, справа - РПГ Rbs 57 © Försvarsmakten

Если полевые испытания MMP в Швеции пройдут успешно, можно ожидать нового контракта с MBDA бóльшего объема.

В заключение нужно отметить, что даже с учетом экспериментального характера закупки и явной незначительности её партии, тем не менее, Швеция стала первым иностранным пользователем MMP.

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