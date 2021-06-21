Экс-глава Национальной службы разведки Болгарии обвинил в своем увольнении "руку Кремля"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отправленный в отставку глава национальной службы разведки (ДАР) Болгарии Атанас Атанасов заявил, что его увольнение связано с "рукой Кремля", передает агентство БГНЕС.

В среду служебное правительство Болгарии решило сменить Атанасова на посту руководителя ДАР. Представитель совмина заявил, что при руководстве Атанасова ведомство осуществляло свою деятельность, не соблюдая принципы объективности, беспристрастности и политической нейтральности.

Сам Атанасов на пресс-конференции отверг озвученные совмином причины отставки. "Основная причина моего отстранения – это длинная рука Кремля и действия, согласованные с одним известным бизнесменом… Успешная работа против русского влияния, я имею в виду русские спецслужбы, вот причина моего увольнения", - заявил он.

И.о. главы ведомства ДАР, которое в Болгарии выполняет функции внешней разведки, назначен Антуан Гечев – бывший замглавы службы военной разведки в составе минобороны страны.

Отставка Атанасова произошла через несколько месяцев после скандала с обвинением в шпионаже российских граждан.

МИД Болгарии 22 марта объявил persona non grata двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии.

Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.

Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.