Войти
N+1

Автономный тримаран отправился по маршруту «Мейфлауэра»

163
0
0
Автономный тримаран отправился по маршруту «Мейфлауэра»
Автономный тримаран отправился по маршруту «Мейфлауэра».
Источник изображения: IBM

Автономный тримаран «Мейфлауэр» отправился по пути одноименного английского торгового судна, на котором англичане в 17 веке пересекли Атлантический океан и основали одно из первых поселений в Северной Америке. Как сообщает IBM, тримаран уже вошел в международные воды. Путешествие должно занять примерно три недели.

В 1620 году англичане вышли на «Мейфлауэре» из Плимута, пересекли Атлантический океан, обогнули мыс Код и причалили к скале, которую потом назвали Плимутской. На судне было около 30 человек экипажа, а за время плавания родилось двое детей. Англичане с «Мейфлауэра» основали одно из первых поселений в Северной Америке.

IBM разрабатывала автономный «Мейфлауэр» с 2018 года, а спустили на воду тримаран осенью прошлого года. Судно весит пять тонн, его длина — 15 метров, ширина — 6,2 метра. Оно может двигаться со скоростью 10 узлов благодаря гибридному электродвигателю на солнечной энергии.

На борту «Мейфлауэра» нет ни одного человека, за управление судном отвечает система AI Captain, к испытаниям которого IBM приступила в прошлом году. AI Captain получает данные с более чем 50 сенсоров. Среди них — камеры, радиолокационная станция, модуль автоматической идентификационной системы и оборудование радиосвязи для обмена информацией с другими судами, включая голосовые сообщения. AI Captain умеет самостоятельно обнаруживать и классифицировать суда, буи, морской мусор и участки суши. Еще система может получать сигнал бедствия и перенаправлять его на береговую базу.

Автономный тримаран «Мейфлауэр» отправился по маршруту оригинального «Мейфлауэра» 15 июня. Он стартовал из Плимута в 07:00 по московскому времени. Сейчас он находится в международных водах. Как и первый «Мейфлауэр», тримаран попытается пересечь Атлантический океан и причалить в США. Но у автономного судна есть и другая миссия: он собирает информацию о закислении океана, микропластике и морских млекопитающих. За движением судна можно наблюдать в режиме реального времени, а все путешествие должно занять около трех недель.

Считается, что автономные суда позволят увеличить объемы морских перевозок и сделать их безопаснее, экологичнее и быстрее. Поэтому их разрабатывают в целом ряде стран, включая Россию. Ранее мы писали про испытания автономных судов на земснаряде «Редут» и грунтовозной шаланде «Рабочая».

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Мыс
Проекты
AI
Похожие новости
16.04.2021
"Такого у них еще не было": ВВС США меняют тактику воздушного вторжения
16.09.2019
Новые поставки: Турция получила вторую батарею С-400
26.08.2019
Приобретение ОАЭ двух самолетов радио- и радиотехнической разведки с израильским оборудованием
12.07.2016
Оружие, которое хотят остановить Хокинг, Маск и Возняк
14.07.2010
Наш винтокрыл пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 02:12
  • 6
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 21.06 01:37
  • 14
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 01:18
  • 1
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 01:09
  • 1
США против «Триумфа»: что грозит российской ЗРС С-400
  • 21.06 00:58
  • 5
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 20.06 23:43
  • 2
НАТО: Россия — официально враг, а Китай — «системная угроза» миру (Respekt, Чехия)
  • 20.06 21:15
  • 6
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 20.06 20:25
  • 89
Есть ли будущее у танков?
  • 20.06 20:09
  • 9
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 20.06 20:02
  • 3
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 20.06 19:59
  • 465
Претензии к администрации сайта
  • 20.06 19:34
  • 7
Китаю не хватает городов, чтобы называть эсминцы
  • 20.06 18:55
  • 4
Второй самолет Бе-200ПС для Морской авиации ВМФ России
  • 20.06 17:54
  • 41
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 20.06 17:32
  • 28
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)