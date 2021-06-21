Автономный тримаран отправился по маршруту «Мейфлауэра».

Автономный тримаран «Мейфлауэр» отправился по пути одноименного английского торгового судна, на котором англичане в 17 веке пересекли Атлантический океан и основали одно из первых поселений в Северной Америке. Как сообщает IBM, тримаран уже вошел в международные воды. Путешествие должно занять примерно три недели.

В 1620 году англичане вышли на «Мейфлауэре» из Плимута, пересекли Атлантический океан, обогнули мыс Код и причалили к скале, которую потом назвали Плимутской. На судне было около 30 человек экипажа, а за время плавания родилось двое детей. Англичане с «Мейфлауэра» основали одно из первых поселений в Северной Америке.

IBM разрабатывала автономный «Мейфлауэр» с 2018 года, а спустили на воду тримаран осенью прошлого года. Судно весит пять тонн, его длина — 15 метров, ширина — 6,2 метра. Оно может двигаться со скоростью 10 узлов благодаря гибридному электродвигателю на солнечной энергии.

На борту «Мейфлауэра» нет ни одного человека, за управление судном отвечает система AI Captain, к испытаниям которого IBM приступила в прошлом году. AI Captain получает данные с более чем 50 сенсоров. Среди них — камеры, радиолокационная станция, модуль автоматической идентификационной системы и оборудование радиосвязи для обмена информацией с другими судами, включая голосовые сообщения. AI Captain умеет самостоятельно обнаруживать и классифицировать суда, буи, морской мусор и участки суши. Еще система может получать сигнал бедствия и перенаправлять его на береговую базу.

Автономный тримаран «Мейфлауэр» отправился по маршруту оригинального «Мейфлауэра» 15 июня. Он стартовал из Плимута в 07:00 по московскому времени. Сейчас он находится в международных водах. Как и первый «Мейфлауэр», тримаран попытается пересечь Атлантический океан и причалить в США. Но у автономного судна есть и другая миссия: он собирает информацию о закислении океана, микропластике и морских млекопитающих. За движением судна можно наблюдать в режиме реального времени, а все путешествие должно занять около трех недель.

Считается, что автономные суда позволят увеличить объемы морских перевозок и сделать их безопаснее, экологичнее и быстрее. Поэтому их разрабатывают в целом ряде стран, включая Россию. Ранее мы писали про испытания автономных судов на земснаряде «Редут» и грунтовозной шаланде «Рабочая».

Василиса Чернявцева