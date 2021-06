Rocket Lab поручили разработать два научных зонда для Марса.

Американская частная космическая компания Rocket Lab получила от NASA контракт на разработку двух научных аппаратов в рамках проекта EscaPADE. Ожидается, что они будут запущены в космос в 2024 году и в течение года будут исследовать магнитосферу Марса, сообщается на сайте компании.

Rocket Lab известна прежде всего своей двухступенчатой ракетой-носителем Electron легкого класса, способной выводить на орбиту спутники массой до 300 килограмм, у которой первая ступень должна быть многоразовой. Компания уже совершила несколько пусков ракеты со своего космодрома в Новой Зеландии, а в начале года объявила о разработке новой ракеты-носителя Neutron. Кроме того, в 2019 году Rocket Lab заявила, что будет разрабатывать и спутники, а в 2020 успешно запустила первый собственный спутник типа Photon.

15 июня 2021 года Rocket Lab объявила, что заключила контракт с Лабораторией космических наук Калифорнийского университета на проектирование двух космических аппаратов типа Photon (названные Blue и Gold), которые отправятся исследовать Марс. Проект получил название EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) и разрабатывается в рамках программы NASA SIMPLEx (Small Innovative Missions for Planetary Exploration), цель которой — перспективные исследования в области планетологии и предоставления научному сообществу возможностей для получения опыта в работе с космическими аппаратами.

Цель EscaPADE — исследования структуры и динамики магнитосферы Марса, в частности аппараты должны помочь ученым понять процессы, управляющие структурой магнитосферы, ее взаимодействием с солнечными ветром и механизмы, отвечающие за убыль атмосферы Марса. Оба зонда будут измерять напряженность и топологию магнитного поля планеты, свойства плазмы и потоки ионов и электронов, находясь на эллиптических орбитах. Каждый из аппаратов будет нести на себе магнитометр, анализатор заряженных частиц и зонд Ленгмюра.

Источник изображения: Univ. of California Berkeley

Первоначально оба аппарата должны были быть запущены в 2022 году в качестве попутной полезной нагрузки вместе с межпланетными станциями Psyche и Janus, используя в качестве ракеты-носителя Falcon Heavy. Однако осенью прошлого года EscaPADE был исключен из полезной нагрузки из-за необходимости модернизации конструкции аппарата. В настоящее время дата запуска EscaPADE назначена на 2024 год, а перелет до Марса займет 11 месяцев. Сама научная программа рассчитана на один год.

Марс в настоящее время исследует целый ряд автоматических аппаратов, среди которых есть американский дрон, арабский орбитальный зонд и китайский марсоход.

Александр Войтюк