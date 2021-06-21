Войти
N+1

Rocket Lab поручили разработать два научных зонда для Марса

197
0
0
Rocket Lab поручили разработать два научных зонда для Марса
Rocket Lab поручили разработать два научных зонда для Марса.
Источник изображения: Rocket Lab

Американская частная космическая компания Rocket Lab получила от NASA контракт на разработку двух научных аппаратов в рамках проекта EscaPADE. Ожидается, что они будут запущены в космос в 2024 году и в течение года будут исследовать магнитосферу Марса, сообщается на сайте компании.

Rocket Lab известна прежде всего своей двухступенчатой ракетой-носителем Electron легкого класса, способной выводить на орбиту спутники массой до 300 килограмм, у которой первая ступень должна быть многоразовой. Компания уже совершила несколько пусков ракеты со своего космодрома в Новой Зеландии, а в начале года объявила о разработке новой ракеты-носителя Neutron. Кроме того, в 2019 году Rocket Lab заявила, что будет разрабатывать и спутники, а в 2020 успешно запустила первый собственный спутник типа Photon.

15 июня 2021 года Rocket Lab объявила, что заключила контракт с Лабораторией космических наук Калифорнийского университета на проектирование двух космических аппаратов типа Photon (названные Blue и Gold), которые отправятся исследовать Марс. Проект получил название EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) и разрабатывается в рамках программы NASA SIMPLEx (Small Innovative Missions for Planetary Exploration), цель которой — перспективные исследования в области планетологии и предоставления научному сообществу возможностей для получения опыта в работе с космическими аппаратами.

Цель EscaPADE — исследования структуры и динамики магнитосферы Марса, в частности аппараты должны помочь ученым понять процессы, управляющие структурой магнитосферы, ее взаимодействием с солнечными ветром и механизмы, отвечающие за убыль атмосферы Марса. Оба зонда будут измерять напряженность и топологию магнитного поля планеты, свойства плазмы и потоки ионов и электронов, находясь на эллиптических орбитах. Каждый из аппаратов будет нести на себе магнитометр, анализатор заряженных частиц и зонд Ленгмюра.


Источник изображения: Univ. of California Berkeley


Первоначально оба аппарата должны были быть запущены в 2022 году в качестве попутной полезной нагрузки вместе с межпланетными станциями Psyche и Janus, используя в качестве ракеты-носителя Falcon Heavy. Однако осенью прошлого года EscaPADE был исключен из полезной нагрузки из-за необходимости модернизации конструкции аппарата. В настоящее время дата запуска EscaPADE назначена на 2024 год, а перелет до Марса займет 11 месяцев. Сама научная программа рассчитана на один год.

Марс в настоящее время исследует целый ряд автоматических аппаратов, среди которых есть американский дрон, арабский орбитальный зонд и китайский марсоход.

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Новая Зеландия
США
Компании
NASA
Rocket Lab
Проекты
2020-й год
Falcon РН
Марс
Похожие новости
11.01.2021
Космический рывок
31.12.2020
Краснее некуда
12.08.2020
Частный космос как предчувствие
28.12.2018
Русские потрошители
09.01.2018
Чужие победы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 02:12
  • 6
Санкции США на поставки микроэлектроники коснулись десятков российских спутников - Рогозин
  • 21.06 01:37
  • 14
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 21.06 01:18
  • 1
Армия США «ударила» по российской «Славе»
  • 21.06 01:09
  • 1
США против «Триумфа»: что грозит российской ЗРС С-400
  • 21.06 00:58
  • 5
США проигрывают России в гонке гиперзвукового вооружения
  • 20.06 23:43
  • 2
НАТО: Россия — официально враг, а Китай — «системная угроза» миру (Respekt, Чехия)
  • 20.06 21:15
  • 6
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 20.06 20:25
  • 89
Есть ли будущее у танков?
  • 20.06 20:09
  • 9
Истребитель Су-57 появится в двухместной версии
  • 20.06 20:02
  • 3
Разработка проекта самолета МС-21-400 может начаться в 2024 году
  • 20.06 19:59
  • 465
Претензии к администрации сайта
  • 20.06 19:34
  • 7
Китаю не хватает городов, чтобы называть эсминцы
  • 20.06 18:55
  • 4
Второй самолет Бе-200ПС для Морской авиации ВМФ России
  • 20.06 17:54
  • 41
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 20.06 17:32
  • 28
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)