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Американцы испытали беспилотную ракетную установку

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Американцы испытали беспилотную ракетную установку
Американцы испытали беспилотную ракетную установку.
Источник изображения: DEVCOM

Армия США испытала прототип беспилотной ракетной установки AML. Она представляет собой адаптированную систему залпового огня HIMARS. Как сообщает Defense News, во время испытаний из AML запустили семь ракет, симулирующих гиперзвуковые PrSM.

Американцы приняли на вооружение систему залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS в 2005 году. Она весит 11 тонн и ездит со скоростью 85 километров в час. Система может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету MGM-140. Военные также рассматривают возможность запуска с HIMARS перспективной тактической гиперзвуковой ракеты, которую разрабатывают в рамках проекта PrSM.

Идею создания беспилотного варианта HIMARS армия США обсуждала по меньшей мере с 2019 года. У такой системы есть ряд потенциальных преимуществ. Прежде всего, она позволит подразделениям разворачивать больше ракетных установок без увеличения персонала. А если убрать из системы кабину для экипажа, которая рассчитана на троих человек, то она сможет запускать ракеты с большей дальностью.

AML представляет собой адаптированную HIMARS с электронной цифровой системой управления и технологией «ведущий-ведомый». Такую используют в беспилотных грузовых автоколоннах: ведущий грузовик задает скорость движения, маршрут и дистанцию, а ведомые следуют за ним. В случае с AML роль ведущего может играть HIMARS. Беспилотная ракетная установка оснащена дистанционной пусковой башней и системой управления огнем, совместимой с уже стоящими на вооружении ракетами вроде GMLRS и перспективными моделями, как PrSM.

Испытания прототипа беспилотной ракетной установки прошли 16 июня в Форт-Силле. Они продолжались 1,25 часа. Всего из AML запустили семь ракет, симулирующих дальность гиперзвуковых PrSM — от 500 километров. Кроме того, военные протестировали установку и с ракетами меньшей дальности.

Одновременно с испытаниями Командование развития боевых возможностей вооруженных сил опубликовало концептуальный ролик об AML. На видео транспортники C-130 приземляется на острове в Тихом океане. Из одного самолета выезжает AML, а из другого — HIMARS. Они работают в команде: одна система запускает гиперзвуковую ракету PrSM, вторая — PrSM повышенной дальности. Пока ракеты уничтожают корабли и наземные цели, HIMARS и AML заезжают обратно в C-130.

В ракетных установках может быть много интересных деталей, но главное — это ракеты. Ранее мы писали про гиперзвуковую ракету PrSM, которую американские военные разрабатывают на замену устаревшим боеприпасам оперативно-тактических комплексов ATACMS.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
GMLRS
HIMARS
Проекты
ГЗЛА
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