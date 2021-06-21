Американские истребители разорят украинские ВВС

Советская военная авиатехника доживает на Украине последние годы. Лишним подтверждением этому послужило предложение вооружить ВВС этой страны истребителями F-16. Каковы шансы, что украинские летчики будут летать на американских машинах, какую цену придется заплатить за это решение Украине – и какую угрозу эти машины будут представлять для России?

Грандиозная распродажа: Соединенные Штаты предлагают по всему миру свои уже потрепанные истребители F-16. Теперь очередь дошла до Украины, которой тоже поступило предложение купить машины. Ранее эти самолеты "по стандартам НАТО" буквально навязали Болгарии и Румынии, также на замену машинам советского образца.

Сделанное Украине предложение американской компанией Lockheed Martin о продаже партии истребителей F-16 пока ответной реакции не вызвало. Однако ранее на уровне руководства Минобороны Украины уже звучали подобные идеи, и понятно почему.

ВВС Украины были созданы на останках авиационных частей, дислоцированных на ее территории еще с советских времен. Сегодня они насчитывают списочным составом около 210 самолетов и под сотню боевых, среди которых фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, тяжелые истребители-перехватчики Су-27 и легкие фронтовые истребители МиГ-29 (изначально было 1100).

Не все из них способны летать чисто по техническим причинам (износ составляет более 50%). Кроме того, как показал опыт боевых действий в Донбассе, "летаки" (самолеты) потерпели существенный урон от переносных средств ПВО и отказались от вылетов в зону действия поражения ПЗРК ополченцев.

Если говорить об украинских истребителях, которые есть в наличии, но не факт, что способны совершать вылеты, их насчитывается не так уж и много. Примерно по 30 Су-27 и МиГ-29. Ни один из них не получил за минувшие годы какой-либо серьезной модернизации – и уж тем более дальнейшего развития в виде строительства новых самолетов.

Иначе говоря, сегодня из-за физического износа (исчерпания ресурса) истребительная авиация Украины доживает последние годы. Самостоятельно машины такого класса Украина не производит и производить не способна. По понятным причинам ни запчасти, ни комплектующие для МиГ-29 и Су-27 из России на Украину не поставляются (по крайней мере официально). Планы заменить боевые машины советского производства на западные истребители озвучивал еще два года назад глава ВВС Украины Сергей Дроздов.

"Наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах", – заявлял Дроздов. Да только он же еще через некоторое время жаловался, что удовольствие это дорогое – миллиарды долларов, а потому мечты эти практически неисполнимы.

Виктор Сокирко